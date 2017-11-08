Selvi ‘içeriden bildirdi’: Kandil’e ortak operasyon için İran’la prensipte anlaşıldı

Hürriyet’in hükümete yakınlığıyla bilinen yazarı Abdulkadir Selvi, kabinenin ‘etkili bir isminin’ kendisine Kandil’e operasyon konusunda İran’la anlaşıldığını anlattığını yazdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Haydar el Abadi’nin 25 Ekim’de Ankara’da yaptıkları görüşmenin ardından, Irak’ta PKK’nın kontrolündeki Kandil ve Sincar’a yönelik iki ülkenin ortak operasyon yapabileceği konuşulmaya başlamıştı.

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Erdoğan geçen hafta Irak hükümetine, “Kandil’deki ve Sincar’daki sorunu bu bölgenin hukuki egemeni olan devlet çözmezse biz buraları yerle bir ederiz” diye mesaj vermişti.

Cumhurbaşkanının bu sözlerinin ertesi günü Irak’ın kuzeyindeki Kandil, Sinath-Haftanin, Gara, Metina, Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerinde bulunan 36 PKK hedefine hava harekatı düzenlenmişti.

‘Prensipte anlaştık’

Selvi bugünkü yazısında, Erdoğan’ın Meclis grup toplantısından sonra bir grup gazeteciyle beraber kabinenin ‘etkili bir ismi’yle sohbet ettiklerini ve PKK’ya karşı İran’la birlikte Kandil’e yapılacak ortak operasyonu sorduklarını yazdı.

Hürriyet yazarı, ‘etkili ismin’ sözlerini şöyle aktardı: “İran’la Kandil’e ortak operasyon konusunda hemfikiriz. Prensipte anlaştık. İran Genelkurmay Başkanı’nın Ankara ziyaretinde de bu konu netleşti. İrade var ancak ne zaman nasıl olur bilinmez. Bu işlerde zaman söylenmez. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi ‘Bir gece ansızın girebiliriz’.”