Sekiz ay ücretsiz: Türkiye’deki ilk ‘elektrikli bisiklet taksi’ Lüleburgaz sokaklarında

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde karbon salınımını azaltmak için alınan üç adet elektrikli ‘bisiklet taksi’ hizmete başladı.

İlçe, 2017’yi ‘Bisiklet Yılı’ ilan etmişti.

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İHA’nın haberine göre, iklim değişikliğiyle mücadele ve bisiklet kullanımına teşvik için Türkiye’de bir ilk olarak alınan elektrikli ‘bisiklet taksi’ler sekiz ay boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ‘Bisikletlerimizle İklim Değişikliğine Karşı Mücadele Ediyoruz’ projesi kapsamında belirli güzergahlarda ulaşım sağlayacak elektrikli bisiklet taksiler, öncelikli olarak 60 yaş ve üzeri, engelli, hamile ve çocuklu yurttaşlara hizmet verecek.

Lüleburgaz’ın belediye başkan yardımcısı Rasim Aslan projeyle ilgili konuştu: “Geçen sene Lüleburagaz’da bisiklet yılıydı. Bisiklet yılında yapılan faaliyetlerden birisi ‘Bisikletlerimizle İklim Değişikliğine Karşı Mücadele Ediyoruz’ projesiydi. Bu projemiz ile biz Avrupa Birliği’ne müracaat ettik ve Avrupa Birliği’nden 48 bin 300 euroluk hibe kazandık. Bu proje kapsamında 3 tane bisiklet aldık ve 8 ay süre ile Lüleburgaz’da bu bisikletler değişik yerlerde konuşlandırılarak hamile bayanlara, yaşlılarımıza ve çocuklu ailelerimize hizmet edecek. Bisikletlerimizden birisi yeni yapılan Hükümet Konağı önünden birisi belediyenin önünden biriside şu an gördüğünüz kongre meydanında hizmet verecek. Vatandaşlarımız olaya çok sıcak bakıyorlar Lüleburgaz’da hatta Türkiye’de bir ilk bu o yüzden vatandaşların ilgisi çok fazla.”