‘Sayın Öcalan’ diyen cumhurbaşkanlığı yetkilisi: Sehven oldu

‘Millet ittifakı’nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, ‘FETÖ’ sanığı bir tutuklunun, kendisini örgütle irtibatlandırırsa serbest kalacağı yönünde ifade vermeye zorlanması için, “Gerçekten Türkiye siyaset tarihine çok önemli bir lekedir yapılan bu iş. Tabii ki suç duyurusunda bulunacağız” dedi.