‘Sayın Öcalan’ diyen cumhurbaşkanlığı yetkilisi: Sehven oldu

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Burhanettin Duran, PKK lideri Abdullah Öcalan için yanlışlıkla “Sayın Öcalan” dediğini söyledi.
Duran söz konusu ifadeyi dün akşamki bir TV programında, PKK liderinin avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajını yorumlarken kullanmıştı.
İfadenin sosyal medyada gündem olması üzerine Duran Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: “Öcalan’dan bahsederken sehven kullandığım ve hemen düzelttiğim bir ifade 23 Haziran seçimlerinde gidilen ortamda maksatlı olarak çarpıtılmıştır.”