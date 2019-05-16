Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Sayın Öcalan’ diyen cumhurbaşkanlığı yetkilisi: Sehven oldu

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Burhanettin Duran, PKK lideri Abdullah Öcalan için yanlışlıkla “Sayın Öcalan” dediğini söyledi.

Duran söz konusu ifadeyi dün akşamki bir TV programında, PKK liderinin avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajını yorumlarken kullanmıştı.

Reklam

İfadenin sosyal medyada gündem olması üzerine Duran Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: “Öcalan’dan bahsederken sehven kullandığım ve hemen düzelttiğim bir ifade 23 Haziran seçimlerinde gidilen ortamda maksatlı olarak çarpıtılmıştır.”



Öcalan’a avukatlarıyla görüşme imkanı

SON HABERLER

Greenpeace: Stadlar güneş enerjisiyle 35 bin evin elektriğini karşılayabilir

Antalyaspor’un maçlarını oynadığı Antalya Stadyumu çatısında bulunan 5 bin 600 güneş paneliyle dünyada güneş enerjisinden en çok fayda sağlayan 10 staddan biri oldu. Greenpeace’e göre Süper Lig’deki 18 kulübün tamamı stadlarında güneş enerjisine geçmesiyle 35 bin evin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanabilir.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...