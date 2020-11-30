Şansal Büyüka: Beşiktaş Fenerbahçe’ye resmen futbol dersi verdi

Dersi veren: Beşiktaş… Dinleyen ve izleyen Fenerbahçe…

Dersimiz hocalık… Bir büyük takım, bir derbiye nasıl hazırlanır, rakibini nasıl analiz eder, nasıl bir on birle çıkar? Dersi veren: Sergen Yalçın… İzleyen Erol Bulut…

Beşiktaş takımıyla, Beşiktaş hocasıyla Fenerbahçe’ye resmen futbol dersi verdi. Oysa daha geniş kadrosu olan, sakatlıktan ve salgından daha az yıpranan Fenerbahçe’ydi. Buna rağmen anasının ak sütü gibi, hakkıyla kazanan Beşiktaş oldu.

Düşünün, Beşiktaş’ın kalecisi yoktu. Geri dörtlüsünün üç oyuncusu yoktu. Eksikliğini hissetti mi, hayır… Oynayanlar, oynamayanları asla aratmadı.

Hele Beşiktaş’ın hücuma çıkışları…

Şansal Büyüka’nın yazısı