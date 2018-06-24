Şanlıurfa’da blok oy: Müşahitler darp edilerek sandıklardan uzaklaştırıldı

AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın yakını grupların bölgede okulları gezerek blok oy kullandığı, kendilerine karşı çıkan sandık görevlilerini darp ettiği bildirildi.

AKP’li Yıldız ve ekibi 10 gün önce Suruç’ta esnafla silahlı kavgaya karışmış, kavga ve sonrasında hastanede meydana gelen saldırılar sonucunda AKP’li Yıldız’ın kardeşi Mehmet Yıldız, esnaf Esvet Şenyaşar, oğulları Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar hayatını kaybetmişti.

Reklam

Diken’in yerel kaynaklardan teyit ettiği darp vakalarının yanı sıra, aynı grupların Şanlıurfa’da 30’a yakın köyde müşahitleri baskıyla uzaklaştırdığı kaydedildi.

Şanlıurfa’daki blok oy kullanma ve darp vakalarına ilişkin Mezopotamya Ajansı muhabiri Hayri Demir Twitter’da görüntü paylaştı:

Reklam

Suruç’ta baba ve iki oğlunun ölümü olayına karışan AKP’li milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız’ın yakını olan bir grubun Gap Anadolu Lisesi’ndeki sandıklarda toplu ve açık şekilde oy kullanıldığı görüntülere yansıdı. pic.twitter.com/HW5y8nkHAD — Hayri Demir (@HayriDemir_) 24 Haziran 2018

Gazeteci Demir, Diken’in de kaynaklardan teyit ettiği vakayla ilgili, “Suruç’ta baba ve iki oğlunun ölümü olayına karışan AKP’li milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız’ın yakını olan bir grubun Gap Anadolu Lisesi’ndeki sandıklarda toplu ve açık şekilde oy kullanıldığı görüntülere yansıdı” dedi.

Görgü tanığı: Tutanak için iki saat bekledik

Evrensel’in haberine göre, görüntüleri kayıt altına alan HDP’nin sandık görevlisi S.A., “Tutanak tutulması için YSK yetkililerini bekledik. 2 saat geçmesine rağmen gelen olmadı” dedi. Blok oy kullananların AKP’li Yıldız’ın yakınları olduğunu belirten şahıs, endişe ederek okuldan ayrıldığını söyledi.

HDP’li Hidayet Elmek ise AKP’li Yıldız’ın yakınlarının 10 sandığa girmeye çalıştığını, görevlileri darp ettiğini, toplu oy atmaya kalkıştığını ve kentte konvoy halinde silahla dolaştığını belirtti. Elmek, CHP ve HDP’li görevlilerin veri toplayıp valiliğe aktardığını ifade etti. Heyetlerin kullanılan oyların iptali için başvuru yapacağı bildirildi.

Suruç’ta darp edilen sandık görevlisiyse Özgürüz’e yaptığı açıklamada, “Suruç’ta yoğun hak ihlalleri yaşanıyor. 4 okulda toplu oy kullanma ve yurttaşları darp etme iddiaları var” dedi.

“Suruç’ta yoğun hak ihlalleri yaşanıyor. 4 okulda toplu oy kullanma ve yurttaşları darp etme iddiaları var.” Suruç’ta ne oluyor? Yaralanan sandık görevlileriyle #CANLI #Seçim2018 https://t.co/jta7KpsFG0 — #ÖZGÜRÜZ (@Ozguruz_org) 24 Haziran 2018

CHP’li Emir: Valiyle görüştüm, tutanakları tuttuk

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de Şanlıurfa’da müşahitlerin sandıkların olduğu okullara girişinin engellendiğini dile getirdi. Emir sabah erken saatlerde okullara giren müşahitlerinse darp edilerek sandık başından uzaklaştırıldıklarını söyledi.

Partisi tarafından sandık güvenliği için görevlendirilen CHP’li vekil, müşahitlere yönelik darp ve tehditler nedeniyle, başta merkeze bağlı Eyyübiye ve Halliye köyleri olmak üzere pek çok köyde müşahitleri geri çekmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Emir Twitter’da şöyle yazdı: “Müşahitlere yönelik darp ve tehditler nedeniyle, Ş.Urfa merkez Eyyübiye, Halliye ve birçok köyde müşahitleri geri çekmek zorunda kaldık. Şimdiden sandıklar boşaltılarak, blok oy kullanmaya hazır hale getirildi. Valiyle görüştüm, tutanakları tuttuk. Gerekli itirazları yapacağız.”

Müşahitlere yönelik darp ve tehditler nedeniyle, Ş.Urfa merkez Eyyübiye, Halliye ve birçok köyde müşahitleri geri çekmek zorunda kaldık. Şimdiden sandıklar boşaltılarak, blok oy kullanmaya hazır hale getirildi. Valiyle görüştüm, tutanakları tuttuk. Gerekli itirazları yapacağız. — Murat Emir (@muratemirchp) 24 Haziran 2018

CHP’li Çelebi: Kayıtlarımız var, itirazlarımız hazır

CHP’nin İzmir’den milletvekili adayı Mehmet Ali Çelebi de Twitter’dan yaptığı açıklamada “Şanlıurfa’da 30’a yakın köyde müşahitlerimiz baskı ile uzaklaştırıldı. Canhıraş bir mücadele devam ediyor. Ne olursa olsun milli irade kazanacak” dedi.

Şanlıurfa’da seçim güvenliğiyle ilgili çalışmalarda bulunan Çelebi, “Kayıtlarımız var, itirazlarımız hazır. Geçmiş seçimde sonradan mühür basılan ve videosu çekilen sandığı iptal ettirdiğimiz gibi bunların da iptalini sağlayacağız” diye devam etti.

Çelebi son olarak “Urfa’da yaşanan hadiselerin, mücadelelerin özü gelmeyenlerin (çoğunlukla kadınların) yerine ısrarla ve zorla oy kullanılmak istenmesidir” diye ekledi.

Kayıtlarımız var, itirazlarımız hazır. Geçmiş seçimde sonradan mühür basılan ve videosu çekilen sandığı iptal ettirdiğimiz gibi bunların da iptalini sağlayacağız. https://t.co/PUOQMvhRnQ — Mehmet Ali Çelebi (@tgmcelebi) 24 Haziran 2018

Çelebi Şanlıurfa’daki tehdit ve darp olaylarına ilişkin şöyle bir video paylaştı:

Burası Şanlıurfa 2242 no’lu sandık. Buraya gelen insanları parçalamakla tehtit edip müşahitleri sandıklara yaklaştırmıyorlar. Şanlıurfa’da olan gönüllü müşahit arkadaşların desteğe gelmeleri lazım! #Seçim2018 #Sandıkİhbar pic.twitter.com/khmGy61Z7w — Berk M. Urcan (@unutulmazAdam) 24 Haziran 2018

Konuyla ilgili Adil Seçim Platformu’na gelen ihbarlara şöyle:

* GAP Anadolu Lisesi’nde 1043 ve 1044 nolu sandıklarda, toplu ve açık oy kullandırıldı.

* Urfa, Eyyübiye ilçesinin Bulduk köyünde 2044 nolu sandıkta kadınların oy kullanmasına izin verilmedi.

* Urfa, Geçit Köyü’nde 1196 nolu sandıkta kadınların yerine erkeklerin oy kullandığı bildirildi.

* Urfa’nın Kanatlı köyünde 2110 nolu sandıkta köy muhtarı kadınları sandıktan göndererek, yerlerine kendilerinin oy kullanacağını söylendiği aktarıldı.

* Urfa, Suruç’ta 1188 ve 1189 nolu sandıklarda Merkez Atatürk Lisesi’nde AKP’lilerin blok oy kullandığı bildirildi.