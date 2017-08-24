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Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın rakipleri Monaco, Porto ve Leipzig

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Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Fotoğraf: twitter.com/ChampionsLeague

Monaco’da gerçekleştirilen kura çekimine üçüncü torbadan katılan siyah-beyazlı ekip, G Grubu’nda Fransa’dan Monaco, Portekiz’den Porto ve Almanya’dan RB Leipzig takımlarıyla eşleşti.

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Gruplarda ilk hafta maçları 12-13 Eylül, altıncı ve son hafta mücadeleleri ise 5-6 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde Napoli, Benfica ve Dinamo Kiev’in bulunduğu B Grubu’nu yedi puanla üçüncü sırada tamamlamış ve yoluna Avrupa Ligi’nde devam etmişti.

 


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