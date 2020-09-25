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Yaramazlara biraz batar!

Sağlık bakanı: Kullandığımız ilaç, ölümleri yüzde 30 azalttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 hastaları için kullanılan ilacın, ölüm oranlarını yüzde 30 düşürdüğünü söyledi.

Fotoğraf: AA

Samsun’da salgının seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koca’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

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*Artık iki virüs, elimizde ikisini de yenecek üç tedbir var… Temizlik, maske, mesafe… Çok değil az yolumuz kaldı, tedbirlere uyalım.

*Bulaşıcı hiçbir hastalığı hafife almayın, virüs size güç yetiremese de sizden bulaştığı kişiyi altüst edebilir. 

*Aşı ile ilgili haberler teselli değil gerçek ama daha aylar var, sıkı tedbirlerle karanlıktan çıkalım. 

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*Kullandığımız ilacın ölümleri yüzde 30 azalttığı belirlendi. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 33.

*Filyasyon tüm Türkiye’de önemini korumaya devam edecek, filyasyon sayesinde temaslıların yüzde 98.7’sine ulaştık.

*Bu dönemde daha sert tedbirler almak gibi bir tavrımız yok. Aldığımız tedbirlerle vaka sayısı düşmekte. İlave bir yasak düşünülmüyor, tedbirlere uyumumuz önemli. 

*Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum.

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