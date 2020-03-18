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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’de ‘corona’dan bir kişi daha öldü; vaka sayısı 191’e çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığı nedeniyle 61 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Vaka sayısı ikiye katlanarak 191’e çıktı.

Bakan Koca, şahsi twitter hesabından şu bilgiyi verdi: “61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim.”

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‘Corona’ Türkiye’de ilk olarak dün (17 Şubat) can almış, 89 yaşında bir erkek hasta hayatını kaybetmişti.

Türkiye’de ilk corona virüsü vakası 11 Mart’ta açıklanmıştı. Hükümet, corona virüsünün yayılmasını önleyebilmek için okulların yanısıra insanların toplu olarak bulunduğu birçok mekanın kapatılmasına karar vermişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrasında 21 maddelik ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ açıklamıştı.

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Bu gidişatta tür olarak çok az zamanımız var. Bir yandan sınıflar arası uçurum 19. yüzyıldan daha da kötü bir noktaya gitmeye başladı. Bu başlı başına bir sorun. İklim krizi büyük nüfusları yerinden etmeye başladı ve herkes mülteci olacak. Var olan düzenin içinde var olan sistemi koruyarak bir şeyleri onarmak imkansız.

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