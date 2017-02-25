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Saadet Partisi’nden dolaylı ‘Hayır’: Bu haliyle destek veremeyiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa referandumunda kutuplaşma istemediklerini belirterek, ‘kimseyi kırmamak’ için teklife destek vermeyeceklerini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Ankara’da konuşan Karamollaoğlu, “Biz istiyoruz ki bu kamplaşma dursun. Onun için bize sordukları zaman ‘Bu referandumda ne diyeceksiniz’ diye, biz kimseyi kırmamak için, ‘Bu haliyle buna destek veremeyiz’ diyoruz” dedi.

‘Hükümet plansız hareket ediyor’

Bu sözlerinin anlamının ‘Hayır’ olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, “Arkasından çıkıyor, ‘Ne demek istiyorsunuz’ diyor. Destek vermemek ne demek? ‘Hayır’ demek. Şimdi burada gösterilen inceliği anlamaktan bile aciz bizim siyasiler” diye konuştu.

Hükümete de eleştiri getiren Karamollaoğlu, “Hükümetin en büyük problemlerinden biri de plansız hareket etmesidir” dedi.

Ne olmuştu?

Karamollaoğlu, 18 Ocak’ta yaptığı açıklamada, anayasa değişikliği teklifinin mevcut haliyle referanduma sunulması halinde ‘Hayır’ oyu vereceklerini belirtmişti. Teklifte kuvvetler ayrılığı ilkesinin gözetilmediğini belirten Karamollaoğlu, yetkinin tek elde toplanmasının ‘milli irade’nin temsilinde sorun yaratacağını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından Karamollaoğlu, prensipte başkanlığa karşı olmadıklarını açıklamıştı. 

Daha sonra referandumda oylarının ‘Hayır’ olacağını duyuran Saadet Partisi lideri, son olarak başkanın bütün yetkiyi elinde bulundurmasını ‘dikta rejimi’ diye nitelemişti.

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