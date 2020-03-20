Rusya ‘corona’ aşı prototiplerini hayvanlarda denemeye başladı

Rusya’nın tüketici sağlığından sorumlu kurumu, Sibirya’daki bir laboratuvarda yeni tip corona virüsüne karşı potansiyel aşı prototiplerinin hayvanlar üzerinde denenmeye başladığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Rusya şu ana kadar 199 corona virüsü vakası bildirdi, bu rakam diğer birçok Avrupa ülkesinden daha az, ancak vaka sayısı son günlerde sert şekilde arttı. Virüs teşhisi konan bir kişi hayatını kaybetti.

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Kurum, Novosibirsk kentindeki Vektör Viroloji ve Biyoteknoloji Devlet Araştırma Merkezi’nde bilim insanlarının altı farklı teknolojik platforma dayanan aşı prototipleri geliştirdiklerini açıkladı. Prototipin ne kadar etkili olduğu ve hangi dozlarda uygulanabileceğini anlamak için çalışmalar yürütülüyor.

Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, aşının geliştirilmesinin, daha geniş kullanım için 12 ila 18 ay sürebilecek uzun ve karmaşık bir süreç olduğu konusunda uyarılar yapıyor.