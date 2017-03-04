RTÜK’ten Avrupa merkezli News Channel, Sterk ve Rohani kanalları için yayın durdurma talebi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ‘PKK yanlısı’ oldukları gerekçesiyle News Channel TV, Ronahi TV ve Sterk TV’nin kapatılması için Eutelsat şirketiyle görüşüyor.

AA’nın haberine göre RTÜK, 1 Mart’taki toplantısında Hotbirt uydusundan yayın yapan üç kanalı kapattırmak için girişimde bulunulmasını kararlaştırdı.

Buna göre kurul, Avrupa merkezli kanalların yayınlarının durdurulması için Hotbirt’in sahibi Fransa merkezli uydu şirketi Eutelsat yetkilileriyle görüşmeleri başlattı.

RTÜK’ün girişmleriyle daha önce Med Nuçe TV, Newruz TV ve Mefküre TV’nin yayınları durdurulmuştu.