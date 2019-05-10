Diken

Yaramazlara biraz batar!

Reuters duyurdu: Kamu bankaları geceyarısı 1 milyar dolar satmış

Reuters’a bilgi veren kaynaklar başta Ziraat Bankası olmak üzere kamu bankaları aracılığıyla piyasalarda dün ve geceyarısından sonra 1 milyar dolardan fazla döviz satıldığını söyledi.

Dolar/TL dün 6.24’ü gördükten sonra geceyarısı düşüş trendine girdi ve 6.05’e kadar düştü. Dolar şu an 6.11 seviyesinde işlem görüyor.

Reklam

Reuters’a konuşan üst düzey bir kaynak, bankaların 1 milyar doları aşan satış hamlesiyle kurun bir miktar geri gelmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Ziraat Bankası’ndan henüz bir yanıt gelmedi.

Dün Merkez Bankası bir haftalık repo ihalesi açmayarak örtülü şekilde faizleri yüzde 24’ten yüzde 25.50’ye yükseltmişti.

Reklam

‘Merkez’in hamleleri doların ateşini düşürmüyor: Kur tekrar 6.13’ün üzerinde

SON HABERLER

CHP’li Öztrak: Millet geçim, iktidar seçim derdinde

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ‘sandık darbesi’ olarak nitelediği YSK’nın İstanbul seçimine ilişkin iptal kararının ekonominin üstündeki yükü daha da artırdığını söyledi.

İlk anket geldi: Konsensus’a göre İmamoğlu 2 puan önde

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimini iptal etmesinin ardından İstanbul için ilk seçim anketi açıklandı. Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 2 farkla önde olduğunu söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...