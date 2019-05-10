Reuters duyurdu: Kamu bankaları geceyarısı 1 milyar dolar satmış

Reuters’a bilgi veren kaynaklar başta Ziraat Bankası olmak üzere kamu bankaları aracılığıyla piyasalarda dün ve geceyarısından sonra 1 milyar dolardan fazla döviz satıldığını söyledi.

Dolar/TL dün 6.24’ü gördükten sonra geceyarısı düşüş trendine girdi ve 6.05’e kadar düştü. Dolar şu an 6.11 seviyesinde işlem görüyor.

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Reuters’a konuşan üst düzey bir kaynak, bankaların 1 milyar doları aşan satış hamlesiyle kurun bir miktar geri gelmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Ziraat Bankası’ndan henüz bir yanıt gelmedi.

Dün Merkez Bankası bir haftalık repo ihalesi açmayarak örtülü şekilde faizleri yüzde 24’ten yüzde 25.50’ye yükseltmişti.