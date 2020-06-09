Rehberlere genelge: Bağırma, eldiven takma, tuvalet temizliğine dikkat et

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kontrollü normalleşme sürecinde turist rehberliği hizmetinde uyulması gereken kuralları genelgeyle belirledi. Rehberler eldiven takmayacak; katılımcıların sosyal mesafeye uymasını sağlayacak. Turda yüksek sesle konuşmak ve bağırmaktan kaçınılacak.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre ‘Turist Rehberliği Hizmetinde Kovid-19 Pandemi sürecinde Uyulması Gereken Kurallara İlişkin Genelge’ 81 İlin Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Turist Rehberler Birliği ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine gönderildi.

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Salgına karşı verilen başarılı mücadele sonrasında seyahat ve turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir süreçte yeniden başlatılmasının öngörüldüğünün bildirildiği genelgede uyulması gereken kurallar şöyle sıralandı:

*Turist Rehberleri Birliği tarafından turist rehberlerine salgın ve hijyen konusunda online eğitim sağlanacak.

*Covid-19 belirtileri gösteren (ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan), tanısı alan ya da Covid-19 temaslı turist rehberleri sağlık kuruluşuna başvuracak ve en az 14 gün çalışmayacak.

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*Rehberler, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek, tur boyunca kuralına uygun tıbbi maske kullanacak, sosyal mesafe kurallarına uyacak.

*Tura katılanlardan son 14 gün içerisinde bulunduğu yerler, varsa kronik rahatsızlıkları sorulacak. Covid-19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme istenilecek.

*Turist rehberleri katılımcıların gezi sırasında kuralına uygun tıbbi maske takmasına, uygun şekilde kullanmasına (çene ve burunu kapatacak şekilde), maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesinin sağlanmasına dikkat edecek.

*Eldivenin doğru kullanılmaması Covid-19 bulaşma riskini artırabileceğinden rehberler ve tur katılımcıları eldiven kullanmayacak. El hijyenine ve yüzeylerle el temasından kaçınılmasına dikkat edilecek.

*Rehber, müze, ören yeri, dinlenme tesisi gibi uğranılan mekanlarda Covid-19 kapsamında alınan kurallara uyulmasına dikkat edecek.

*Turist rehberleri, grubu, açık ve kapalı alanlarda Sağlık Bakanlığı’nca yayınlanan Covid-19 rehberinde belirtilen güncel sosyal mesafe kurallarına uygun tutmaya özen gösterecek. Aynı aileden olan veya bir grup olarak gelen katılımcılar arasında sosyal mesafe kuralları uygulanmayacak.

*Talep edilmesi halinde tura katılanlara kullandırılmak üzere maske ve dezenfektan gibi kişisel koruyucu ekipman bulundurulacak.

*Turda, gezi boyunca turist rehberleri ve gezi katılımcıları için kablosuz mikrofon ve kulaklık sistemi tedarik edilecek ve sistem tur boyunca aynı kişi tarafından kullandırılacak. Damlacık oluşturması nedeniyle yüksek sesle konuşmak ve bağırmaktan kaçınılacak.

*Kişiye özel alet kullanımı sağlanamadığı durumlarda, her katılımcıdan sonra kullanılan aletlerin temizlik ve sterilizasyonu sağlanacak.

*Turist rehberleri ziyaretçilerin tuvaletlere güvenli bir şekilde girip çıkmalarını sağlayacak, gerekirse görevlilerden (güvenlik, temizlik vb.) yardım alacak, el kurutma fanlarının yerine tek kullanımlık kağıt havlular kullanılması yönünde katılımcıları uyarılacak.

*Rehber, tur başlangıcında Covid-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda tur katılımcılarını bilgilendirecek, ulaşım aracında ve ziyaret edilen yerlerde ilgili resmi kurumlarca ilan edilen hijyen kurallarının uygulanmasını kontrol edecek.

*Katılımcılardan birinde ateş, öksürük, nezle, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, maskesi takılı olarak sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.

*Tur ve transfer amaçlı ulaşım araçlarında ilgili resmi kurumlarca ilan edilen kurallara uyulacak.