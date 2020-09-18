Profesör: Süreci yönetenler hastane gezsin; hekimler çığı elleriyle tutmaya çalışıyor

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, “Salgınla mücadele yürütülmüyor. Bu süreci yönetenlere bir gün hastaneleri gezmelerini öneriyorum. Hekimler çığı elleriyle tutmaya çalışıyor” dedi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’ye konuşan Prof. Dr. Şenol hekimiğin her zaman yorucu bir meslek olduğunu ancak hiç bu kadar tükenmiş ve çaresiz hissetmediğini dile getirdi.

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‘Batman’da yaşlı kalmadı, her gün 10 cenaze’

“Stratejik bir yönetim yok. Eleştiri sandıkları sesleri aslında uyarı gibi almak durumundalar” diyen Prof. Dr. Şenol şöyle devam etti: “Haber vermeden Ankara’daki bir hastaneyi gezsinler. Test kuyruklarındaki insanları, kaç sıra verildiğini, acil servisleri ve poliklinik kuyruklarını görmelerini istiyorum… Yeterli yoğun bakım uzmanı yok. Gözyaşlarını tutamayan hasta yakınları… Telefonda, Batman’da yaşlı kalmadı, her gün 10 cenaze diyen eski hastam… Artık çok ağır geliyor. Hayat yalnızca Covid değil, Covid alanı çok tıkadı, başka hastalar ve hastalıklar da sağlık bakımına erişemiyorlar…”

“Salgını zaten hiç kontrol edemedik ama daha da yüksek düzeyde bir hale gelecek. Salgını yönetmeye sistem yetmeyecek” uyarısında bulunan Şenol şöyle devam etti: “Ağır vaka sayılarının arttığını ve biriktiğini görüyoruz. Gördüğümüz vakalarda buzdağının yüzeyi… Önümüzü çok daha vahim görüyoruz, bu, çok daha büyük endişe yaratıyor”.