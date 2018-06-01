Prof. Ercan’ın ‘İstanbul depremi’ tahmini: 2045’ten önce olursa şaşırırım

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan, hiçbir bilimsel verinin Marmara’da hemen deprem olacağını göstermediğini belirterek, “İstanbul’da 2045’ten önce deprem olursa ben şaşırırım” dedi.

Marmara depremi senaryosu üzerine açıklamalarda bulunan yer davranışları ve yeraltı kaynakları uzmanı Ercan, “İnsanlarımız yakın gelecekte olacak İstanbul depremini önemsiyor. Marmara’da, İstanbul’da 2045 yılından önce deprem olursa ben şaşırırım. Çünkü hiçbir bilimsel veri Marmara’da hemen deprem olacağını söylemiyor. Beklentim 2018-2025 yılları arasında Sakarya Çukuru’nda ve 7.3’ten daha büyük bir deprem değildir. Kocaeli’nden başlayıp tüm Sakarya ili, Düzce ve Bolu’ya kadar olan bu bölüm, İstanbul’da sık sık deprem olmasını önler. Gelen gerginlik onda birikiyor. Bunu aktarırken de tek koldan yapmadığı için azaltarak iletir. Sakarya’nın davranışı daha kırılgan olmasa İstanbul’da deprem daha önce ve daha sık olurdu. Sakarya’daki Gölcük Depremi’nden sonra İstanbul’da bir deprem olmamasının ana nedeni budur” dedi.

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’99 depremi geliyorum demişti’

Yer hareketlerinin bilimsel verileri incelenip doğanın yorumlanarak birtakım öngörülerin yapılabileceğini belirten Prof. Dr. Ercan, “Yerle konuşmanız gerekiyor. 1999 depremi sadece benim beklentim değildi. Kandilli Rasathanesi ve diğer araştırmacı arkadaşlarımla birlikte 7.5’e kadar bir deprem bekliyorduk. Birçok parametre ölçtük. Yalova’da termalde sular 4 dereceye kadar ısındı. Yollarda yengeçler görülmeye başlandığı haberleri geldi. Deprem ’Geliyorum’ demişti” diye konuştu.

‘Senaryolar bilim dışı’

Aynı etkinlikte konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ise kamuoyunda 8 büyüklüğünde bir deprem yaşanacağına yönelik senaryoların bilim dışı olduğunu belirterek, “Bizler Kandilli olarak derinlemesine çalışıyoruz. Yer kabuğunun nereye, ne hızla gittiğini buluyor ve ne kadarlık bir deprem olabileceğini öngörebiliyoruz. Böylelikle deprem senaryolarını güncelleme şansımız oluyor. Fakat hiçbir bilimsel çalışma depremi önlemek veya ne zaman olacağını öngörmek üzerine değildir. Kamuoyu artık bu konuyu tartışmayı bırakmalı. Bu bilimin işi. Bilimsel olarak bir gün bu depremi yaşayacağız ve buna hazırlıklı olmalıyız” diye konuştu.