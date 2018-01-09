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Yaramazlara biraz batar!

Poyraz Ali annesine kavuştu: Zeynep Bakır tahliye oldu

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RIFAT DOĞAN

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2013 yılından bu yana hapishanede adalet mücadelesi veren Zeynep Bakır, bugün özgürlüğüne kavuştu.

Fotoğraflar: Rıfat Doğan

‘Basın açıklaması yapmak’, ‘Özgür Karadeniz’in Sesi gazetesine yazı yazmak’ ve ‘1 Mayıs’a katılmak’tan suçlanan Bakır, henüz iki yaşına girmemiş oğlu Poyraz Ali ile birlikte 2013 yılında gözaltına alınmış ve sonrasında tutuklanmıştı.

Tahliye olan Bakır, şimdi altı yaşında olan atipik otizmli oğlu Poyraz Ali’yi cezaevinde büyüttü. Sesini duyurmak için mektuplarla derdini anlatmaya çalışmıştı. ‘Poyraz Ali’ye Özgürlük’ grubu yıllardır Zeynep ve Poyraz Ali’nin özgürlüğü için çalışıyordu. Hapishanelerde halen anneleriyle birlikte 700 çocuk bulunuyor.

Gebze Kapalı Kadın Cezaevi’nde sabah saatlerinden bu yana ailesi ve yakınları tarafından tahliyesi beklenen Zeynep Bakır’ı eşi Emrah ve oğlu Poyraz Ali karşıladı.

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