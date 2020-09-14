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Yaramazlara biraz batar!

Pfizer: ‘Corona’ aşısı etkili olursa yıl sonundan önce piyasaya sürülebilir

ABD’li ilaç firması Pfizer, üzerinde çalıştıkları Covid-19 aşısının etkili olup olmadığını ekim sonuna kadar tespit edebileceklerini açıkladı. 

Fotoğraf: Biontech

AA’nın haberine göre Pfizer CEO’su Albert Bourla, CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, son aşamasına gelinen aşının ‘güvenli ve etkili olması durumunda yıl sonundan önce piyasaya sürülebileceğini’ söyledi.

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Bourla, aşının onayı ve dağıtımı için hazırlıklara başladıklarını da bildirdi. 

30 bin gönüllü

Üçüncü ve son aşamasına gelinen aşının 18 ila 85 yaş grubu arasında 30 bin gönüllü üzerinde denenmeye başlandığını ve deneklerin sayısını 44 bine çıkarmayı düşündüklerini belirten CEO, potansiyel Covid-19 aşısını 16 yaş grubu ile kronik hastalığı bulunanlar üzerinde de deneyeceklerini kaydetti.

Bourla, aşının üretimine de başladıklarını ve başarılı olduğunun kanıtlanması durumunda 100 binlerce doz aşının dağıtıma hazır olacağını söyledi.

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