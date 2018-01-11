Paylan savcıya ‘suikast listesi’ni anlattı: Belge yok duyum var

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HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, bazı kişilere suikast düzenleneceğine dair elinde belge olmadığını, duyumları bulunduğunu söyledi.

Paylan, Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenlilere yönelik bir ‘suikast listesi’ hazırlandığına dair bir istihbarat aldığını anlatmış, bu kişiler arasında gazeteciler, yazarlar, akademisyenler, kanaat önderleri olduğunu kaydetmişti.

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Alman emniyeti, Paylan’a “Tehlike durumundan haberdarız” diyerek yanıt vermişti. Paylan’ın iddiaları üzerine soruşturma açılmıştı.

‘Belge yok duyum var’

HDP’li vekilin Ankara başsavcılığının soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Paylan, bugün avukatlarıyla Ankara adliyesine giderek savcıya ifade verdi.

Paylan şunları anlattı: “Türkiye’de Hrant Dink gerçeği var. Kendisi arkadaşımdı. O dönemle hedef gösterildi. Yurt dışına çıkmasını istedim ama gitmedi ve öldürüldü. Şimdi de aralarında Can Dündar’ın da bulunduğu bazı kişiler ve HDP’liler siyasiler ve medya tarafından hedef gösterildi. Almanya’dan bu kişilere suikast düzenleneceği yönünde duyumlar aldık. Bu konuda somut bir bilgi ve belge yok. Duyumlar üzerine açıklama yaptım.”

Paylan ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.