Özgür Mumcu: İhraç edilen öğretim görevlileri yerlerine kolaylıkla bir benzerini bulabileceğiniz eşya değildir

Bütün bunlar darbeyle ilişkilendiriliyor. Ne cemaatle ne de darbeyle uzaktan yakından ilgisi olan üniversite hocaları görevden alınıyor. Anayasa Mahkemesi denilen bina, OHAL KHK’lerinin olağanüstü halle ilgili olup olmadığını denetlemeyi reddedeli beri böyle. İşin daha da acı kısmı, Anayasa Mahkemesi’nin bu çarpık kararını en iyi şekilde eleştirip mahkemenin muhakemesindeki derin boşlukları sergileyen hocalar da ihraç edildi.

Cumhuriyetin liselerine, Mülkiye gibi yine Cumhuriyetin sembollerinden birine ve en nihayetinde Cumhuriyet gazetesine yönelen bu intikam saldırıları amacın bir rejim değişikliği, adlı adınca bir karşıdevrim olduğunu gösteriyor.

Latin alfabesine geçildiği için milletin bir gecede cahil bırakıldığını ileri süren dinbaz siyaset, bugün aşama aşama milleti cahil bırakmakla uğraşıyor. İhraç edilen öğretim görevlileri yerlerine kolaylıkla bir benzerini bulabileceğiniz eşya değildir. Büyük çoğunluğu akademide özellikle son senelerde yayılmış çapsızlığa meydan okuyan birer akademik geçmişe ve tutuma sahiptir. Yerlerini dolduramazsınız.

Özgür Mumcu’nun yazısı