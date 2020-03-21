Özel laboratuvarda yüksek ücrete ‘corona’ testi: ‘Halk sağlığı tehdit ediliyor’

Gerekli görülen durumlarda corona virüsü tespit etmek için ücretsiz yapılan PCR testinin bazı özel laboratuvarlarda yüksek ücret karşılığı yapıldığı ortaya çıktı. Uzmanlar bu testlerin hem yasadışı hem halk sağlığı için tehlikeli olduğunu söylüyor.

Fotoğraf: Reuters

Milliyet’ten Mert İnan’ın haberine göre Bağdat Caddesi ve Feneryolu’nda şubesi bulunan iki laboratuvar 1200 ve 1250 liraya Covid-19 testi yapıyor.

Reklam

Bu özel laboratuvarlarda test yaptıranlara sonuçlar e-posta veya telefonla iletiliyor. Olası vakalar karantinada bekletilmeden merkezlerden ayrılıyor.

‘Kim nasıl hesap verecek?’

Hacettepe Tıp Fakültesi’nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan özel laborutavarlarda yapılan testlerin yasal olmadığını ifade ederek “Maalesef bu süreçte para birilerine cazip gelmiş olabilir. Yanlış sonuç çıkması durumunda kim nasıl hesap verecek? 100-150 lira maliyetli testleri 1200 liradan böylesi bir dönemde yapmak fırsatçılıktır ve kabul edilemez” dedi.

‘Üç kriter aranıyor’

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara testlerin yapılması için üç şart arandığını belirterek şu bilgileri verdi: “Kamu veya özel fark etmez, testler ücretsiz yapılmak zorundadır. Testler İl Sağlık Müdürlüğü uzmanlarına teslim edilir ve sonuçlar bu merciiden beklenir. Sonuçları saptayacak laboratuvarın Dünya Sağlık Örgütü veya uluslararası kalite standartları kriterlerine uygun olması gerekir”.

Reklam

Prof Dr. Kara vatandaşları uyardı: “Böyle bir dönemde hiçbir vatandaşımız özel laboratuvara gidip Kovid-19 testi yaptırmamalı. Test yapılan kişinin o an karantinaya alınması, sonuçlar çıkana kadar izole edilmesi gerekir. Pozitif vakalar sonuçlar açıklanana kadar dışarıda birçok kişiye hastalığı bulaştırabilir.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün Meclis’te yaptığı bilgilendirme toplantısında 10 bini aşkın test yapıldığını açıklamıştı.

Dün gece de son 24 saatte 3656 test uygulandığını duyurdu. Böylece dün gece itibariyle Türkiye’de toplam 15 bine yakın test uygulandığı açıklanmış oldu.