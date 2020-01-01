Öykü Arin’den yeni yıl mesajı: Herkes donör olsun

Antalya’da lösemi tedavisi görürken donör bulmak için başlatılan kampanya sırasında Türkiye’nin tanıdığı Öykü Arin Yazıcı (5), yılbaşına saatler kala, annesinin sosyal medya hesabından, “Hepinizi çok seviyorum. Herkes donör olsun, eğlensin çok mutlu olsun” mesajını paylaştı.

İzmir’de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan küçük kız tedavi için Antalya’ya götürüldü. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı, ‘Öykü Arin’e umut ol, donör ol’ kampanyası başlattı. Yurt içinde ve yurt dışında binlerce kişi kök hücre bağışında bulundu. Tam uyumlu donör bulunamayınca nisanda annesinden yarı uyumlu nakil yapıldı. Olumsuz sonuçlandı; 26 Haziran’da babası Çağdaş Yazıcı’dan yarı uyumlu nakil yapıldı ve nakil yüzde 98.5 oranında başarılı oldu.

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Yeni yıl öncesi evlerine küçük bir çam ağacı alınan Öykü Arin, annesiyle ağacı süsleyerek yeni yıl için gün saydı. Disneyland’a gitme hayali olan Öykü Arin için, süsledikleri çam ağacının altına Disneyland maketi konuldu. Eylem Şen Yazıcı, 2020’ye saatler kala yeni yıl dileğinde bulunan Öykü Arin’in videosunu paylaştı.

2019’un zorlu mücadeleyle geçtiğini belirten anne Yazıcı ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Üzüldük ama pes etmedik, umuda ve hayata sıkı sıkı tutunduk. Bizi sıkı sıkı tutan sevgili ailemiz, dostlarımız, birlikte kampanya yürüttüğümüz can yoldaşlarımız sizinle sarıldık umuda ve hayat sizin sayenizde sardı bizi, neşeli bir direniş melodisi gibi. Çok seviyorum her birinizin ayrı ayrı kalbimde derin yerleriniz var. Tüm bunlar ancak filmlerde olabilirdi ama gerçekten oldu işte. Hep birlikte Öykü Arin ve tüm öykülere umut olmak için çalıştık, çok çalıştık. 250 bini aşkın donöre ulaştık, 100’e yakın eşleşme haberi aldık. Belki de sadece 2019’un değil son yılların en kıymetli kampanyalarından birini yürüttük. Bitmedi, sürüyor, önümüzdeki yıl da sürecek bu mücadele. Donör olun, umut olun demeye devam edeceğiz. Çünkü sizdeki ışık başka birine gerçekten can verebilir. Bugüne dek gördüğüm en ışıltılı şey bu gerçekten. 2020’de ışıltıları çoğaltalım.”