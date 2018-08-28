ÖSO ‘kriz’den dertli: Maaşımız değersiz hale geldi, Suriye poundu almak istiyoruz

Reuters, Kilis’in Öncüpınar sınır kapası karşısındaki Suriye’nin Azez kentinden geçtiği haberde, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin kontrol ettiği Afrin-Cerablus bölgesinde üslenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) milislerinin Türk lirasındaki değer kaybından şikayetlerini “Maaşlarımız değersiz hale geldi” sözleriyle aktardı.

Reuters haberinde, Ankara’nın Afrin’den Cerablus uzanan bölgede sağlık-eğitim hizmeti verip silahlı gruplardan yeni bir ordu oluşturduğunu belirtildi.

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Haberde, Türkiye’den lirayla maaş alanların yüzde 40’lık değer kaybından şikayet ettikleri aktarıldı.

Azez’deki döviz bürosu sahibi Muhammed Hadi Hasano ”Lira iki ay öncesine dek Suriye topraklarında güçlüydü ama sonra aşama aşama değer kaybetmeye başladı. 800 TL o zaman 100 bin Suriye poundu ediyordu. Şimdi sadece 40 bin pound” dedi.

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Azez’de bulunan ÖSO üyesi Hasan Kinno maaşıyla ilgili şunları söyledi: ”Türk lirası Suriye poundu karşısında değer kaybetmeye başladığında maaşlarımız değersiz hale geldi. Savaşçı maaşını alıyor ve pazara gidiyor… ve maaş bir hafta zor yetiyor. Şu an tanıklık ettiğimiz gerçeklik bu. Durum çok zor ve bir çözümü yok.”

Maaşlarını Türk Lirası olarak almamaları gerektiğini söyleyen Kinno, ”Bizim için Suriye poundu almak daha iyi çünkü paramızı Suriye topraklarında harcıyoruz. Ama nihayetinde bizi destekleyenlerin kurallarına uymak zorundayız” diye konuştu.

Bir tıbbi yardım kuruluşundan Türk Lirasıyla maaş alan Muhammed Şeyko ise maaşının geçmişte ayda 525 dolara denk ettiğini belirterek ”Maaşım yaklaşık 100 dolar azaldı. Bu kaybı kim tazmin edecek? Fiyatları yükselten tüccarlar mı? Yoksa bana maaş veren kurum mu?” ifadelerini kullandı.