Oruç Reis gemisi limandan ayrıldı

Doğu Akdeniz’de sismik araştırma yaparken geçen ay limana çekilen Oruç Reis gemisi, limandan ayrılarak açığa demirledi.

Fotoğraf: DHA

Yaklaşık 20 gündür Antalya Limanı’nda bekleyen gemi, ara ara cihazlarını test etmek için Akdeniz açıklarına gidiyordu. Gemi, dün gece limanda ayrılarak Antalya açıklarına demirledi. DHA, geminin yeni görev beklediğini yazdı.

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Geminin, Yunanistan’ın Türkiye’nin sorumluluk sahasında yeni Navtex ilan etmesi, Türkiye’nin de buna karşılık aynı mesajı Antalya istasyonundan yeniden yayınlamasının ardından limandan ayrılması dikkat çekti.

Deniz sınırları konusunda Türkiye ile Yunanistan’ın anlaşmazlık yaşadığı Doğu Akdeniz’de sismik araştırma yapan gemi, 13 Eylül’de Antalya’daki limana dönmüştü. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, geminin aylık periyotlarla ikmal ve bakım için limana dönmesinin rutin bir faaliyet olduğunu bildirmişti.