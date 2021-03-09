Öğretim üyesi atamalarında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar belirlenemeyecek

Doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına yapılacak atamalara ilişkin ilanlarda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara yer verilemeyecek.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma yönetmeliğine bir fıkra ekleyen Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) yönetmeliğine göre, öğretim üyesi kadrolarına yapılacak atamalara ilişkin ilanlarda, başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemeyecek.

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Bazı üniversitelerdeki ilanlarda ‘adrese teslim’ denebilecek özelliklerin aranması ve bu özellikleri karşılayan tek bir adayın bulunarak işe alınması eleştirilere neden oluyor.