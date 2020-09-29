Nusret’in Boston’da yeni açtığı restoran kapatıldı: ‘Corona’ tedbirleri ihlal edildi

Tuzlama hareketiyle dünya çapında tanınan şef Nusret Gökçe’nin ABD’nin Boston kentindeki restoranı açılışından günler sonra corona virüsü tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle kapatıldı.

Boston’daki ruhsat kurulu 18 Eylül’de açılışı yapılan restoranın halk sağlığını ve güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

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Restoranda çalışanlar dahil maskesiz kişilerin olması ve masaların sosyal mesafeli olmaması ‘corona’ tedbirlerinin dışına çıkıldığını gösterdi.

Ayrıca restoranın yönetmeliğe aykırı şekilde iki yangın çıkışının da kapalı olduğu tespit edildi.

Faaliyetleri durdurulan ve içki ruhsatı askıya alınan restoranla ilgili belediye kurulunda bugünkü değerlendirmeden sonra karar verilmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili Independent ve CNN’in ulaştığı Nusret Gökçe’den yorum gelmedi.