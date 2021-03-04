Niğde’de kadın cinayeti: Eski eşini bıçaklayarak öldüren adam tutuklandı

Karadeniz’de, Covid-19 hızlı yayılımının takibi için mutasyon araştırması başlatıldı. Ancak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın ‘ekonomik kısıtlılığı işaret ederek “Çalışma çok ciddi bir sonuç vermeyebilir” dedi.