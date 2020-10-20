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Yaramazlara biraz batar!

New Yorker yazarı ve CNN yorumcusu zoom görüşmesinde mastürbasyon yaparken yakalandı

New Yorker’da uzun bir süredir yazan hukuk uzmanı Jeffrey Toobin, derginin ekibi ve bir radyo kanalıyla zoom görüşmesi sırasında mastürbasyon yaptığı için uzaklaştırıldı.

Fotoğraf: Reuters

New Yorker olayı araştıracağını ve bu sürede yazarını görevden uzaklaştırdığını bildiridi.

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CNN’de de yorumculuk yapan Toobin’in kanaldan kişisel bir mesele nedeniyle izin istediği ve bir süre ekrandan uzak kalacağı açıklandı.

Bu ayın başında dergi ekibi ve WNYC radyonun seçim simülayonu yaptığı sırada yaşanan olayla ilgili iki kişi anonim kalmak şartıyla Vice’a konuştu.

Toobin’in mastürbasyon yaptığına şahit olduklarını anlatan iki kişi diğerlerinin ne kadarını gördüğüne emin olmadıklarını belirtti.

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Toobin’in ikinci bir görüntülü aramada olduğunun tahmin edildiği ve kamerasının aşağıya doğru dönük olduğu belirtildi.

Daha sonra görüşmeden ayrılan Toobin geri döndüğünde yaşananlardan habersizdi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından “Utanç verici bir hata yaptım” diyen Toobin eşinden, ailesinden arkadaşlarında ve çalışma arkadaşlarından özür diledi.

Toobin kamerasının kapalı olduğunu ve zoom görüşmesinde görülmediğini sandığını belirtti.

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