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Yaramazlara biraz batar!

NBA, maçların seyircisiz oynanma ihtimalini gündeme getirdi, LeBron James ‘Yok artık’ dedi

Amerikan Profesyonel Basketbol ligi NBA, takımlara yolladığı bilgilendirme metninde ‘corona’ salgını önlemleri kapsamında maçların seyircisiz oynanma ihtimaline hazır olmalarını istedi. Los Angeles Lakers oyuncusu LeBron James “Yok artık, seyircisiz oynamam” dedi.

Fotoğraf: Reuters

NBA dün gece gönderdiği yazıda takımların corona virüsünün ABD’de yayılmaya devam etmesi ihtimaline karşılık yetkilileri salgın planları hazırlamaları konusunda uyardı.

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Seyircisiz oynama seçeneğinin yanı sıra takımların oyuncu ve teknik ekibinin ve hakemlerin ateşinin ölçülmesi de alınabilecek önlemler arasında sayıldı.

Usta oyuncu LeBron James, boş tribünler önünde oynama ihtimalini duyunca, “Yok artık, ben seyircisiz oynamam” diyerek şöyle devam etti: “Seyircisiz maç mümkün değil. Ben seyirciler için, takım arkadaşlarım için oynuyorum. Salona gittiğimde seyirci orada değilse oynamam. Onlar istediğini yapsın”.

Boston Celtics oyuncusu Kemba Walker da “Çok sıkıcı olur. Maçları iptal etsinler daha iyi” diyerek tepki gösterdi.

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