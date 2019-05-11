Nazım Hikmet’in eserini oynayan tiyatro grubuna yasak

Amasya’nın MHP’li Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nazım Hikmet’in ‘Taranta Babu’ şiirinden tiyatroya uyarlanan aynı adlı oyuna, ‘politik’ olduğu gerekçesiyle izin vermeyip salon tahsis etmedi ve seyirciyle buluşmasını engelledi.

Fotoğraf: Tiyatro Dergisi

Tiyatro Dergisi’nin haberine göre, Amasya Belediye Başkanı Sarı, oyun gösterimini organize etmek isteyen üniversite öğrencilerini önce makamında kabul ederek oyun için yaygın tanıtım sözü vermiş. Ancak Sarı, daha sonra salon tahsisini iptal etmiş ve durumu kendisiyle görüşmek isteyen üniversite öğrencilerini saatlerce beklettikten sonra geri çevirmiş.

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Amasya Belediyesi’nin oyunu fiilen yasaklamasına tepki gösteren oyuncu Cansu Fırıncı, olayı twitter hesabından “Dostlar, tiyatro oyunumuz @amasyabel tarafından ‘politik olduğu’ gerekçesi ile engellendi! Nâzım Hikmet’in tüm kitabevlerinde ve kütüphanelerinde bulunan eseri Belediye Başkanı tarafından ‘politik’ olduğu gerekçesi ile salon tahsisi iptal edilerek fiilen yasaklandı!” ifadeleriyle duyurdu.

Oyun diktatör yönetimi altında bir ülkede geçiyor

Harun Güzeloğlu’nun yönettiği, Cansu Fırıncı’nın tek kişilik performansıyla sahnelenen ‘Taranta Babu’ oyunu, Nazım Hikmet’in aynı adlı şiirinden tiyatro sahnesine uyarlandı. Oyun, bir diktatörün yönetimi altındaki ülkede türlü baskılara uğrayan ve kurşuna dizilen bir delikanlının eşine yazdığı mektuplar üzerinden Mussolini faşizmini hicvediyor.

Amasya Belediyesi’nin yasağı hakkında Bianet’e konuşan Fırıncı, şunları söyledi:

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“Türkiye’de her ay pek çok tiyatronun başına gelen bizim de başımıza geldi. Zaten hükümetin, belediye başkanlarının kontrolündeki salonlarda gün bulabilmek, ‘muhalif’ olarak addedilen sanatçılar için neredeyse büyük bir sürpriz.”

Öte yandan Cansu Fırıncı, Amasya Belediyesi’nin fiili yasağının ardından, aynı ilde yer alan Merzifon ilçesinin salonlarını tiyatro grubuna açtığını duyurdu. Twitter hesabından Merzifon Belediyesi’nin davetini paylaşan Fırıncı, “Dostlar, @amasyabel ‘in Nâzım Hikmet’ten uyarladığımız tiyatro oyunumuz Taranta Babu’nun ‘politik olduğu’ gerekçesi ile engellemesinin ardından @MerzifonBLD ‘si kapılarını bize açtı. 24 Mayıs Cuma Merzifon’da seyirci ile buluşağız. Amasya’nın aydınlık insanlarını da bekleriz” dedi.

‘Taranta Babu‘ oyununun yasaklanmasına Kadıköy Tiyatrolar Platformu ve Oyuncular Sendikası’ndan tepki ve tiyatro grubuna destek geldi.

T24’de yer alan habere göre, Kadıköy Tiyatrolar Platformu’nun açıklamasında, şöyle denildi: “Salon iptalinin nedeninin gülünçlüğünün üzerinde durmaya gerek duymuyoruz. Taranta Babu Nâzım Hikmet’in eseri. Mussolini iktidarının faşist İtalya’sında yaşayan Habeşistanlı bir gencin tanıklığı üzerinden o dönemin gerçeklerine ışık tutuyor. Bundan kim neden rahatsız olur üzerinde durmaya gerek duymuyoruz. Üzerinde durmaya değer bulduğumuz konu, faşizmi hicveden bir oyunun sakıncalı bulunması.”

Oyuncular Sendikası’ndan yapılan açıklamada da, “Kadıköy Tiyatroları Platformu’nun ‘Taranta Babu’ adlı oyunun engellenmesine dair açıklamasının altına imzamızı atıyoruz. Oyun engellemelerinde uyguladığımız prosedürleri uygulayıp konuyla ilgili yakın zamanda açıklama yapacağız. Tiyatro Yasaklanamaz” ifadelerine yer verildi.