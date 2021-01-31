İnce’nin istifası cebinde: CHP’den ayrılanlar partime katılacak

Eski CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce, “Biz birkaç milletvekillik bir parti kurma derdinde değiliz. Önümüzdeki süreçte yüzde 50 artı biri alacak bir siyasi yapı oluşturacağız” dedi.

İnce, kendisinin de yakında CHP’den istifa edeceğini, CHP’den istifa eden milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel’in de kuracağı partiye katılacağını söyledi.

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Fotoğraf: AA

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, ortak açıklamayla partiden istifa etmişti. İstifalar sonrasında CHP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 138’den 135’e indi.

‘İktidarla muhalefet birbirinin kopyası‘

DHA’ya konuşan İnce, istifalarla ilgili şunları söyledi: “Önce günlerce ikna etmeye çalışacaksınız, istifa ettikten sonra iftira atacaksınız. Koltuk hırsı bunları öyle bir noktaya getirmiş ki artık akıllarını başlarından almış. Koltuk hırsından başka bir şey düşünmüyorlar. Utanma duyguları kalmamış. Bu iktidarla bu muhalefet birbirinin kopyası oldu. Saray’ın çırakları oldu CHP’de artık.”

İnce, parti kurma çalışmalarına ilişkin ise şöyle konuştu: “Biz tüzüğümüzü hazırladık, üyelerle genel başkan seçiminden tutun yakında hepsini açıklayacağım. Programımız üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda yüzde 90 oranında programda tamam. Onları yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Biz arkadaşlarımızla görüşüyoruz, daha pek çok arkadaşımla görüşüyorum ama isimler üzerinden bir tartışmaya girmem doğru olmaz. İstifa eden milletvekilleriyle istifa öncesi ve sonrası da görüştüm. Kimi arkadaşlarımla yüz yüze kimiyle telefonda sürekli görüşüyorum. Biz birkaç milletvekillik bir parti kurma derdinde değiliz. Biz 50 artı biri alan, Türkiye’nin önünü açan ve demokrasiyi getiren bir siyasal oluşumun peşindeyiz. Onun için küçük iddialar değil, daha büyük iddialar peşindeyiz. Önümüzde ki süreçte yüzde 50 artı biri alacak bir siyasi yapı oluşturacağız. Ben de çok kısa süre içerisinde istifa edeceğim.”

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İnce, CHP’den istifa eden üç milletvekilinin kuracağı partiye geçip geçmeyeceğine ilişkin soruya da “Evet” yanıtını verdi.