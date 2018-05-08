Muharrem İnce, ‘cumhurbaşkanı olursa’: İlk iş OHAL’i kaldırmak

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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçilirse ilk iş olarak OHAL’i kaldıracağını, ‘sarayların ve saltanatın olmayacağını’ söyledi.

Sözcü’den Gökmen Ulu’ya konuşan İnce, cumhurbaşkanı seçilirse bir yandan Türkiye’yi yöneteceğini, bir yandan demokrasini yeniden inşa edeceğini ifade etti.

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Adaylık sürecinden bahseden İnce, Kılıçdaroğlu’nun kendisini evine davet ettiğini, araştırdıklarını, anket yaptırdıklarını söylediğini ifade etti.

CHP liderinin kendisine, adaylığın ülke ve parti için doğru olduğunu söylediğini dile getiren İnce “Karşısına çıkıp iki kez aday olmamın hiç önemli olmadığını, önemli olanın memleket olduğunu ifade etti. Adaylığım açıklandıktan sonra eşim Ülkü, ‘Kendini nasıl hissediyorsun?’ diye sordu. ’80 milyonun sorumluluğunu üzerimde hissediyorum. Bu millete layık olmaya çalışacağım’ dedim” diye konuştu.

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‘Gülüyorum’

İnce, “Bazı AKP temsilcilerinin ‘Kılıçdaroğlu, rakibi İnce’den kurtulmak için onu aday gösterdi’ sözlerine ne diyorsunuz?” sorusuna “Gülüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu benden kurtulmak için değil, Tayyip Erdoğan’dan kurtulmak için beni aday gösterdi” yanıtını verdi.

CHP’li aday, halkın kendisini seçmesi durumunda, bisiklete binen, kendi aracını kullanan, 3 bin korumayla gezmeyen, misafirlerini Atatürk’ün Çankaya Köşkü’nde ağırlayan bir cumhurbaşkanı olacağını ifade etti.

İnce, seçilmesi halinde yol haritasını şöyle anlattı: “Onarım sürecine gireceğiz. Demokratikleşeceğiz. Özgürleşeceğiz. Devleti yönetenler tasarrufu öğrenecek. Şatafat dönemi sona erecek. Saraylar, saltanatlar olmayacak. Cumhurbaşkanlığı yemininden sonra Türkiye’yi Beştepe’den değil, Çankaya Köşkü’nden yöneteceğiz. Amacım, 16 Nisan 2017 anayasa değişikliklerini, yeni bir anayasa ile etkisiz hale getirmektir. Herkese eşit yakınlıkta bir kamu anlayışını hakim kılacağız. Türkiye’yi eksiksiz demokrasiye kavuşturacağız. Uzlaşmayı gerçekleştireceğiz. Huzur getireceğiz bu ülkeye.”

YSK üyelerine ‘mesaj’

Türkiye’nin ekonomide, toplumsal barışında ve uluslararası ilişkilerde sorunları olduğunu aktaran İnce, ülkenin yeniden yapılanmaya ve yaraların sarılmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

İnce, “İlk adım OHAL’in kaldırılması olacaktır. İhtiyacımız olan, hak arayanı siyasal müdahalelerle haklayan değil, siyasi erkin karşısında koruyan, hak arama özgürlüğünü güvence altına alan düzenin kurulmasıdır” dedi.

İlk turda seçimi almaya odaklandığını ifade eden İnce, ikinci tura kalınırsa muhalefetin adayı kimse onu desteklemenin boyunlarının borcu olduğunu ifade etti.

CHP’li aday, seçim güvenliğine dair şunları kaydetti: “Öncelikle herkesi oy kullanmaya çağırıyorum. Yetmez. Birincide bitmeyebilir, ikinci tura hazırlıklı olmak lazım. Yetmez. Sandıklara sahip çıkmak lazım. Yetmez. Islak imzalı tutanaklara sahip çıkmak lazım. Yetmez. Sonunda YSK’nın önüne gidebiliriz. Onun için 50 bin avukata hazırlıklı olmaları çağrısı yaptım. YSK üyelerine şimdiden adil olmalarını tavsiye ediyorum. 80 milyon onları tanımak zorunda kalmasın. Takdir onların.”

CHP’li aday, “Bu seçimi diğerlerinden ayıran özellik nedir?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Bu seçim, demokrasiden yana olanlarla ‘Tek adam rejimi’nden yana olanlar arasında bir seçimdir. Ülkeyi uçuruma götürmekte kararlı olanlarla, onu ilelebet yaşatacak olanlar arasında geçecek olan bir seçimdir. Uygulanmak istenen proje, bölünmüş, parçalanmış, geleceği bugünden çalınan, toplumu, topluluklar haline getirme projesidir. 24 Haziran’da ya bu sürecin geri döndürülmesine, demokrasimizin 143 yıllık tarihsel rotasına sokulmasına, eksiklerinin giderilmesine, geçmiş hataların onarılmasına, kısacası eksiksiz tam demokrasiye ‘Evet’ diyeceğiz ya da bugün yaşamakta olduğumuz tüm sorunların derinleşerek devam etmesine ‘Evet’ diyeceğiz. 24 Haziran seçimleri, demokrasi güçlerinin, tek adam rejimine geçit vermeyeceği, yeniden eksiksiz ve tam demokrasi diyeceği seçimler olacaktır.”