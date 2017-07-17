‘Mıncır’ı kurtarmak’: Veteriner şikayet etti, bir yaşındaki köpek askeri lojmandan atıldı

İstanbul’da askeri lojmanda yaşayan köpek, veterinerin şikayeti sonrası ‘yönetmelik gereği’ atıldı.

Beşiktaş’taki askeri lojmanda bir veteriner, evde beslenen Mıncır isimli cocker cinsi bir yaşındaki köpeği şikayet etti. Veteriner, köpeğin insanlara saldırdığını ve yaraladığını da öne sürdü.

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Mıncır, şikayet sonrası, 1984’te yayınlanan Kamu Konutları Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesinde yer alan bir madde gerekçe gösterilerek lojmandan atıldı.

Yönetmeliğin ilgili maddesinde “Konutun bir bölümünde veya bahçede kümes yapamazlar ve ahır hayvanları ile köpek beslenemez” deniyor. Bu uymayan kişilerinse lojmandan çıkarılacağı hükmü yer alıyor.

Ailenin mücadelesi

Mıncır’sa şu an ailenin bir yakınında kalıyor. Ancak sahipleri, 18 Nisan’da ayrıldıkları Mıncır’ı bırakmaya niyetli değil.

Köpeğin yeniden lojmana dönebilmesi için başlatılan imza kampanyasına şimdiye dek beş bin kişi destek verdi. Ancak asıl sorun yönetmelik.

Ailenin öncelikli talebi yönetmelikteki “Köpek beslenemez” ifadesinin değiştirilerek köpeğin yeniden lojmana alınması. Bunun için Danıştay’a yönetmeliğin iptali için dava açılması da düşünülüyor.

Aile, ilk köpeklerini, “Onun kuyruğu yavru iken kesilmişti ve yavru iken yaşadığı hastalıklarla boğuşan ailemizin ufak bireyini hayatta tutmak için her şeyi yaptık ve o ailemizin vazgeçilemezi oldu artık” diye anlattı.

İmza metninde, kamu haricindeki siteler için bir emsal olduğundan da bahsedildi: “Konuyla ilgili kamu haricindeki sitelerde emsal bir karar da olduğunu öğrendik. Köpeklerin rahatsızlık vermesiyle ilgili de ispatlanması gereken, mesela ses için bile rahatsız olan kişinin evine desibel cihazı konmasıyla tespiti zorunluluğu gibi belediyeler tarafından uygulanan hukuki birçok hakları olduğunu öğrendik. Evrensel hukuk kuralları tüm hayvanları birer hak sahibi olarak saymakta. 1984 yılından bu yana belediyenin bu konudaki yetenekleri de gelişmişken bu zamanda takılı kalan bir yönetmelik maalesef fikren aynı zamanda takılı kalan insanların bunu silah olarak kullanmasına neden olmakta. Bu nedenle ‘Köpek beslenemez’ diye kesip atılması bir insana yakışan ifade değil. Yönetmeliğin evrensel hukuk kuralları ve 2004 yılında çıkan 5199 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi gerekmekte.”

Metne şöyle devam edildi: “Mıncır şimdi bizden ayrı ve ona veda ederken son defa uğurladığımız arkadaşımızın evinin kapısında sabaha kadar ağlayıp bekleyerek bizleri özlediğini biliyoruz ve elimizden bir şey gelmiyor. Baskı altında hayvanlarına sahip çıkmaya çalışan birçok insanın sesi olmak için desteklerinizi bekliyoruz.”