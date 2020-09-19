Bakan Selçuk: Okullarda dezenfeksiyon tamamlandı; ücretsiz maske verilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Okullarda tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı, hijyen ve dezenfektan ihtiyaçları karşılandı, ateş ölçer bulundurulması sağlandı” dedi.
AA’nın haberine göre Selçuk, okullarda salgına karşı alınan tedbirlere değindi.
‘Maskeler ulaştı’
Milli Eğitim bakanı, “Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz. Maskeleri, okullarımıza ulaştırdık” dedi.
‘Uyarı sisemi hazır’
Ayrıca bakan Covid-19 tedbirleri kapsamında, MEB ve Sağlık Bakanlığı arasındaki entegrasyon sistemi ve uyarı mekanizmasının hazır olduğunu bildirdi.