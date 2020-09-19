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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Selçuk: Okullarda dezenfeksiyon tamamlandı; ücretsiz maske verilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Okullarda tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı, hijyen ve dezenfektan ihtiyaçları karşılandı, ateş ölçer bulundurulması sağlandı” dedi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Selçuk, okullarda salgına karşı alınan tedbirlere değindi.

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‘Maskeler ulaştı’

Milli Eğitim bakanı, “Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz. Maskeleri, okullarımıza ulaştırdık” dedi.

‘Uyarı sisemi hazır’

Ayrıca bakan Covid-19 tedbirleri kapsamında, MEB ve Sağlık Bakanlığı arasındaki entegrasyon sistemi ve uyarı mekanizmasının hazır olduğunu bildirdi.

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Selahattin Demirtaş’ın ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ önerisi üzerine…

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