Metropoll araştırması: Bu pazar seçim olsa sadece üç parti barajı geçebiliyor

Metropoll araştırma şirketinin ‘Türkiye’nin nabzı Ocak 2021’ araştırmasında, bu pazar seçim olsa sadece AKP, CHP ve İYİ Parti’nin barajı geçebileceği aktarıldı.

Fotoğraf: Reuters

Ankette, kararsız, protesto ve cevapsız oylar dağıtılmadan AKP’nin yüzde 30, CHP’nin yüzde 21, İYİ Parti’nin yüzde 10, HDP’nin yüzde 8, MHP’nin yüzde 7, Saadet Partisi’nin yüzde 2, DEVA Partisi’nin ve Gelecek Partisi’nin ise yüzde bir oy aldığı görülüyor.

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24 Haziran 2018 milletvekili seçimleri resmi sonuçları ile karşılaştırınca, AKP’nin oylarında yüzde 12.26’lık bir düşüş yaşanırken, CHP ve İYİ Parti’nin yüzde birlik düşüşler yaşadığı kaydedildi.

2018 yılında barajı geçebilen HDP ve MHP’nin ise yüzde sekiz ve yüzde 6.9 ile ankette baraj altında kaldığı aktarıldı.

Kararsızların, protesto oyların ve cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 18.8.