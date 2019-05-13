Merkez Bankası’nın 40 milyar lirası Hazine’ye aktarılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçenin daha fazla bozulmaması için Merkez Bankası’nın (MB) 40 milyar liralık ihtiyat akçesini merkezi yönetim bütçesine aktarmayı planlarken gerekli yasal düzenleme üzerinde çalışılıyor.

Fotoğraf: Reuters

İhtiyat akçesi öngörülemeyen durumlara karşılık kârdan ayrılan para niteliği taşıyor. 2018 sonunda MB bilançosunda ihtiyat akçesi 27.6 milyar lira olarak yer alıyor.

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Reuters’a bilgi veren üç üst düzey kaynak, merkezi yönetim bütçesinde açığın şu anda öngörülenden daha fazla olduğu ve bütçenin desteklenmesi için böyle bir adımın atılmasının planlandığını kaydetti.

Kaynaklardan biri şöyle dedi: “2018 sonu itibariyle ihtiyat akçesinde toplam 27.5 milyar lira bulunuyor. Ancak yılbaşından bugüne kadar ihtiyat akçesi kalemine giren tutar da eklenince MB’nin 40 milyar lira düzeyinde bir ihtiyat akçesi oluyor. Yapılan değerlendirmelerde bunun 2019 merkezi yönetim bütçesine aktarılmasının uygun olacağı öngörüldü. Bu adımla bütçenin daha iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi planlanıyor.”

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre geçen yıl ilk çeyrekte 20.4 milyar lira açık veren bütçe, bu yıl aynı dönemde 36.2 milyar lira açık verdi. Yine geçen yıl ilk çeyrekte 1.9 milyar lira faiz dışı fazla verilirken bu yıl aynı dönemde 2.8 milyar lira faiz dışı açık verildi.

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Merkezi yönetim bütçesinde açığın bu yıl 80.6 milyar lira olması, 36.7 milyar lira faiz dışı fazla verilmesi hedefleniyor.

MB’nin yaklaşık 40 milyar liranın biraz altında bir miktarda temettü ödemesi de bu yıl bütçeye aktarılmıştı.

Bir başka kaynak da şunları söyledi: “Daha önce ihtiyat akçesinin kullanıldığını hatırlamıyorum. Bütçedeki bozulmanın daha ileri gitmemesi için bu yöntem gündeme geldi. İhtiyat akçesinin bütçeye aktarılması için yasal düzenleme gerekiyor. Bu konuda hazırlanacak teklifin kısa süre içinde TBMM’ye gönderilmesi planlanıyor.”

Uzman ekonomistler Hazine’nin atacağı bu adımın ‘para basmaktan farkı olmadığını’ savunuyor.

Mahfi Eğilmez: “Reuters’in, TCMB’nin ihtiyat akçelerinin bütçeye devredileceği yolundaki haberi umarım doğru değildir. Bu para basmak demektir. Kısa vadeli avans uygulaması çok daha namuslu bir uygulamaydı.”

Uğur Gürses: “Merkez Bankası’nın yıllık karı üzerinden ayrılan 46 milyar TL’lik ihtiyat akçesinin bütçeye aktarılması girişimi varmış; bu para basmaktan farklı değil. Getireceği sonuç da enflasyon ve kur artışına yakıt olmak.”