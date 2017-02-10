Mehmet Tezkan: Bu dönem 330’lar diye anılacak, bir dönem 147’ler olarak anıldığı gibi

İmamdan emir alan akademisyen de olamaz.. Aklını kiraya veren doktordan, doçentten, profesörden öğrencilere hayır mı gelir?
Özgür düşünemeyen akademisyene akademisyen denir mi?
Denmez tabii..
Bu sebeple Fethullahçıların üniversitelerden temizlenmesini akademik camia destekledi..
Medya destekledi..
Aydınlar destekledi..
Ama 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle işler değişti..
Anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu’nun gerekçesiz atılması alarm zilleri çaldırdı..
Mülkiye’nin değerli hocalarının hedef seçilmesi..
Prof. Alpkaya’nın Ankara Üniversitesi Rektörü’nü eleştirdiği için ihraç edilmesi OHAL’i mecrasından çıkardı..
FETÖ ile ilişkisi olmayan 330 akademisyen kapının önüne konulunca..
OHAL devleti mi oluyoruz sorusunu getirdi..
330 sayısını unutmayın.. Bu dönem 330’lar diye anılacak..
Bir dönem 147’ler olarak anıldığı gibi..