Mehmet Tezkan: Bu dönem 330’lar diye anılacak, bir dönem 147’ler olarak anıldığı gibi

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişiklik teklifi referandumunda ‘Evet’ kampanyasını yürütecek olan AKP’de Başbakan Binali Yıldırım’ın kutuplaşma yaratmayacak bir kampanya yürütmek istediği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ınsa kışkırtıcı bir kampanyadan yana olduğu konuşuluyor.