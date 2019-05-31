Matematik profesörü Altınel için Fransa’da kampanya ve protesto

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’ye pasaport ile ilgili problemini çözmek için gelen ve ardından gözaltına alınarak tutuklanan Barış Akademisyeni ve Matematik profesörü Tuna Altınel için görevli bulunduğu Lyon Üniversitesi’ndeki meslektaşları, öğrencileri ve dostları, serbest bırakılması için kampanya başlattı.

Tuna Altınel.

Euronews’un haberine göre, aynı zamanda Altınel’in de üyesi olduğu Fransa’nın Lyon kentindeki ‘Kürtlerin Dostları’ grubundan Gilles Lemee, Altınel’in tutuklanmasına şöyle tepki gösterdi: “Fransa’da tamamen yasal olan bir toplantıya katıldığı için cezalandırılıyor. Söz konusu toplantıda herhangi bir şiddet eylemi veya silahlı bir eylem çağrısı yapılmadı. Üç yıl önce (grubumuzda) bu tip bir kötüye kullanma oldu ama bunu hemen kınadık.”

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Profesör Altınel’in tutuklanmasına karşı Lyon’da dostları, meslektaşları ve öğrencileri tarafından protestolar devam ediyor.

Altınel’in dostlarından Christine Charreton ise “Fransa hükümetinin kararlılık göstererek, düşüncelerini paylaştığı için hapsedilen kendi görevlisini savunmasını umuyorum” dedi.

Tuna Altınel’in serbest bırakılması için ayrıca, sosyal medya üzerinden de bir imza kampanyası başlatıldı.

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Appeal to the Turkish government to free the mathematician Tuna Altinel, who has been imprisoned for protesting Turkish aggression and atrocities against the Kurds. https://t.co/mqi2fVIo5P — Andrzej Kozlowski (@akoz33) May 27, 2019