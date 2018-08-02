Matematik dünyasının prestijli ödülü Ali Nesin ve Matematik Köyü’ne

Uluslararası Matematikçiler Birliği’nin verdiği Leelavati Ödülü’nü Türkiye’den Prof. Dr. Ali Nesin aldı.

Ödül matematik alanında farkındalığın artmasına yönelik üstün çalışmalara veriliyor.

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Nesin Şirince’de kurduğu, herkesin matematik eğitimi alarak bu alanda araştırma ve çalışmalar yapabileceği ‘Nesin Matematik Köyü’ dolayısıyla bu ödüle layık görüldü.

Leelavati Ödülü matematik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor.

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Ali Nesin kimdir?

1956′da İstanbul’da doğan Nesin, ilkokuldan sonra ortaokulu İstanbul’da Saint Joseph Lisesi’nde, liseyi de İsviçre’de tamamladı. Nesin 1977-1981 yılları arasında Paris VII Üniversitesi’nde matematik öğrenimi gördü. Daha sonra ABD’de Yale Üniversitesi’nde matematiksel mantık ve cebir konularında doktora yapan Ali Nesin, 1985-1986 arasında Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kampusü’nde öğretim üyeliği yaptı.

1995′te babası Aziz Nesin’in ölümü üzerine yurda kesin dönüş yaptı. 1996 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi matematik bölümü başkan vekili olarak görev yapan Ali Nesin iki çocuk sahibi.

Nesin’in ‘Matematik ve korku’, ‘Matematik ve doğa’, ‘Matematik ve sonsuz’, ‘Develerle eşekler’, ‘Önermeler mantığı’ adlı kitaplarının yanısıra çeşitli dergilerde çıkmış bilimsel makaleleri ve İngilizce bir kitabı bulunuyor. Ödüllü matematikçi, Nesin Vakfı yöneticiliğinin yanı sıra yağlıboya resim, desen ve portre çalışmaları da yapıyor.