Lisans öğrencisi eşini enstitüye sekreter atayan rektör: Bunu yapmalıyım dedim

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, lisans öğrencisi eşini okulda yeni kurulan enstitüye sekreter olarak atadı.

Üniversitenin eski rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, darbe girişiminin ardından gözaltına alınmış, etkin pişmanlık yasasından yararlanarak serbest bırakılmıştı. Bağcı, daha sonra açığa alınarak KHK’yla ihraç edilmişti.

Bağcı’nın yerine önce vekaleten, 19 Nisan’da da asaleten Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atandı.

İlk ‘icraat’

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, üniversitede yeni kurulan İslami İlimler Enstitüsü’ne sekreter olarak eşi Derya Bağ’ı atadı.

Derya Bağ’ın, Bereketli İmam Hatip Lisesi’nin kurucu müdürü olduğu, bir yıl müdürlük, iki yıl da müdür yardımcılığı yaptığı öğrenildi.

MEB’e yazı

Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Milli Eğitim Bakanlığı’na 4 Mayıs’ta yazı yazdı: “Bakanlığınıza bağlı Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü Bereketli İmam Hatip Ortaokulu’nda öğretmen kadrosunda görev yapmakta olan Derya Bağ’ın üniversitemiz İslami İlimler Enstitüsü’ne tahsisli Enstitü Sekreteri kadrosuna naklen ataması yapılmıştır. Adı geçene tebliğ edilerek görevden ayrılış tarihinin bildirilmesini, maaş nakil ilmühaberi, sigortalı işten ayrılış bildirgesi (4/1-c kapsamındaki sigortalı için) ile şahsi dosyasının gönderilmesini ve Sosyal Güvenlik Kurumu HİTAP sisteminden ayrılış işleminin yapılmasını arz ederim.”

Derya Bağ, öğretmen olarak görev yaptığı Bereketli İmam Hatip Lisesi’nden ilişiğini keserek üniversitedeki görevine iki gün önce başladı.

Rektör savunmada

Eğitim fakültesi dekanlığı ile Pamukkale Teknokent yönetim kurulu başkanlığı da yapan rektör Bağ, Derya Bağ’ı eşi olduğu için değil ‘görev için yetkin olduğu’ gerekçesiyle atadığını söyledi.

Eşinin Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans programını bitirmek üzere olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hüseyin Bağ, atamayı şöyle savundu: “Atamayı eşim olduğu için yapmadım. İlahiyatla ilgili konularda yetkin olduğu için yaptım. Eşim iki yıllık ilahiyat ön lisans mezunudur. Ayrıca dört yıllık lisanstan da son sınıfta iki dersi kaldı. İlahiyattan da mezun olacak. Kesinlikle eşime sıfırdan bir iş sağlama olayı değildir. İslam İlimleri Enstitüsü, Cevat Akşit hocanın girişimleri ve Cumhurbaşkanımızın oluruyla kuruldu. Şu anda kuruluş çalışmaları sürüyor. Enstitü, Yatağan Mahallesi’nde kurulacak. Bu enstitü bizim göz bebeğimiz. Bizim için bu kadar önemli olan bir kuruma yetkin birisini aradığım için bu atamayı yaptım. Tepkiler geleceğini biliyordum ama bunları göğüsleyerek ‘Bu atamayı yapmalıyım’ dedim ve atamayı gerçekleştirdim.”