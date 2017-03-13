Le Monde Avrupa’ya seslendi: ‘Mağduru oynayan’ Erdoğan’a akıllıca yanıt verilmeli

Fransa’nın saygın gazetelerinden Le Monde, Hollanda ile başlayan krizde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘mağduru oynadığını’ belirterek, Avrupa’nın ‘akıllıca’ yanıt vermesi gerektiğini yazdı.

Gazetede bugün yayınlanan başyazıda Erdoğan’ın yaklaşan referandum öncesinde yurt dışında yapılması planlanan referandum toplantılarında sadece ‘Evet’ oyunu anlatmayı amaçlamadığı, aynı zamanda Avrupa’ya hoş görülmeyecek biçimde hakaretler ederek milli bir duyarlılık oluşturmaya çalıştığı kaydedildi.

Le Monde, başkanlık sistemine geçilmesini öngören anayasa değişikliğiyle Erdoğan’ın güçlerinin daha da artacağını, Türkiye’nin de diktatoryal bir Ortadoğu yönetim modeline geçeceğini vurguladı.

‘Ülkesinde mağduru oynuyor’

Yine de referandumda ‘Evet’ ve ‘Hayır’ oylarının birbirine hayli yakın olduğunu belirten Le Monde, bu nedenle AKP’nin tüm oyların hesabını yaptığını ve daha fazla kişiyi ‘harekete geçirmek’ için Avrupa’daki seçmenlere ağırlık verdiğini hatırlattı.

Başyazıda şu ifadeler kullanıldı: “Türk cumhurbaşkanı, son günlerde bakanlarını kampanya yapmaya Almanya ve Hollanda’ya ya da Avrupa’da başka bir yere gönderip karşılaştıkları güçlüklere aşırı tepki göstererek ne yaptığını iyi biliyor. Ülkesinde mağduru oynuyor, en çok seçmeni toplayabilsin diye ‘islamofobik’ ve ‘kibirli’ Avrupalılara karşı milli gururu okşuyor. Ayrıca Türkiye’de Avrupa düşmanlığını tetiklemek istiyor.”

‘Erdoğan çok ileri gitti’

Le Monde, ‘provokasyon serisi’ olarak tanımladığı “Batı’da hala Nazizm yaşıyor”, “Lahey faşizmin başkenti” gibi yorumların Avrupalılara karşı hoş görülemeyecek hakaretler olduğunu belirtirken şöyle yazdı: “Erdoğan muhtemelen çok ileri gitti. Avrupa Birliği bunu yok sayıp, muhataplarının hassasiyetleriyle ve tarihi inkarcılıkla oynayan bir adamla ilişkileri ‘normal’ tutabilir mi? Avrupa Birliği Hollanda’yı yaptırımla tehdit eden Erdoğan’ın Türkiye’sine müsaade edebilir mi? Cevap, hayır.”

‘Avrupa sağlam ama akıllıca bir yanıt vermeli’

Türkiye’nin ne coğrafi sorunlarının, ne mağduru olduğu ‘terörizm’in, ne Suriyelilere kapılarını açmasının, ne de referandum kampanyasının Erdoğan’ın davranışlarını haklı çıkarabileceği belirtilen başyazıyı şu satırlarla noktalandı : “Avrupa Erdoğan’a sağlam bir yanıt vermek zorunda. Ama akıllıca olmalı. AKP’nin Avrupa’daki seçim toplantılarını yasaklamak, Erdoğan’ın kendi ülkesinde ifade özgürlüğüne karşı devam eden baskı politikalarını güçlendirmenin ötesine geçmez.”