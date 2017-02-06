Kurtulmuş’a göre Varlık Fonu ‘operasyon’lara karşı kuruldu: Şirketler daha iyi yönetilecek

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, iktidarın ‘mega projeleri’ne kaynak yaratmak için kamuya ait dev kuruluşları bir bir bünyesine katan Türkiye Varlık Fonu’nun amacının büyük kamu şirketlerinin daha iyi yönetilmesi oluğunu söyledi.

Şu ana kadar BOTAŞ, Ziraat Bankası, PTT, Türksat, TPAO, Eti Maden ve Çay İşletmeleri’nin yüzde 100’ü Türk Hava Yolları’nın (THY) yüzde 49,12’si, Halkbank’ın yüzde 51,11’i, Türk Telekom’un 6,68’i, BIST’in yüzde 73.6’sı, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nda 3 milyar TL, çoğu Antalya’da bulunan 46 taşınmaz ve Milli Piyango başta olmak üzere Şans Oyunları ve Türkiye Jokey Kulübü TVF’ye devredilmişti.

Türkiye Varlık Fonu’nun yönetim kurulu üyeliğine, tartışmalı ekonomik görüşleriyle bilinen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un da dahil olduğu isimler atanmıştı.

TVF, yapısı itibariyle Sayıştay denetiminden muaf tutulacak, sadece bağımsız denetim şirketince denetlenebilecek.

‘Amaç devlet elinde kuvvetli bir kaynak oluşturulması’

Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklama yapan Kurtulmuş, ‘ekonomik salvo’lara dikkat çekerek, “Büyük kamu şirketlerinin daha iyi yönetilmesi ile ilgili bir niyet vardır burada. Devletin elinde kuvvetli bir kaynak oluşturulması savunulmaktadır. Ekonomik salvolara karşı daha dinamik bir yapıya kavuşması öngörülmektedir. Bu Türk ekonomisinin kaynaklarının kullanılması için önemli bir adım olacaktır” diye konuştu.

‘Ekonomideki operasyonlara karşı kuruldu’

TVF’ye yapılan ‘Düyun-u Umumiye’ benzetmesine tepki gösteren Kurtulmuş, “Varlık Fonu, Türkiye’nin ekonomik olarak güçlü bir fona sahip olması ve Türkiye ekonomisi üzerindeki operasyonlara karşı kendisini garantiye almak için kurulmuştu. Burada etkin yönetim sağlanacak, şüpheniz olmasın. ‘Düyun-u Umumiye’ gibi sözleri yanlış buluyorum. Varlık Fonu milli bir oluşumdur. Ekonominin milli tarafını güçlendirmek için atılmış bir adımdır” dedi.

Başbakanlığa bağlı Türkiye Varlık Fonu ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Ağustos 2016’da kurulmuştu.

Türkiye Varlık Fonu’nun kuruluş amacı sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik ve büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek olarak açıklanmıştı.