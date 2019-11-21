‘Kurtlar Vadisi’ Fikirtepe: Raci Şaşmaz’ın borcundan dolayı Pana Film’e haciz

Oyuncu Necati Şaşmaz’ın şirketi Pana Film’e, yapımcı kardeşi Raci Şaşmaz’ın borçları nedeniyle haciz geldi.

Birgün’den Uğur Şahin’in haberine göre Şeker Faktoring, aralarında Pana Yapım şirketi yöneticisi Raci Şaşmaz’ın da bulunduğu dört kişiden 7 milyon 228 bin 195 lirayı tahsil edemeyince icraya başvurdu.

Reklam

Borçluların eski ismi Pana Konut olan Sel Konut İnşaat Ticaret Anonim Şirketi, Raci Şaşmaz ile şirketi Selimoğlu İnşaat, Selimoğlu İnşaat’ın eski yönetim kurulu üyesi Kürşat Coşkun Ufuk, Pana Yapı’ya bağlı şirketlerin yöneticilerinden Murat Aydınlı ve Harun Taşçeken olduğu belirtildi.

Belgeler incelendi

İstanbul Anadolu 25’inci İcra Müdürlüğü’nün kararıyla söz konusu kişiler hakkında haciz kararı alındı. 18 Kasım tarihinde de Üsküdar’daki Pana Film’de haciz kararı uygulandı.

Tutanakta yer alan bilgilere göre, icra bir polis eşliğinde saat 11.20’de başlayıp 14.40’ta da sonlandı. Binadaki kasalar açıldı, belgeler incelendi ve borçlulara dair bir dizi evrak bulundu.

Reklam

İtirazlar

Pana Film avukatları borçluların şirketle bağlantısı bulunmadığını kaydederken, Şeker Faktoring avukatları ise dosya borçlusu Raci Şaşmaz ile şirket yetkilisi Necati Şaşmaz kardeş olup aynı iş kolunda faaliyet gösterdiğini, Pana isminin ortak kullanılan bir isim olduğuna dikkat çekti. Avukatlar aynı ismi kullanan şirketlerde ortaklar arası organik bağın sabit olması, yetkililerin birinci derece akraba olması ve aynı işkolunda olmaları sebebiyle haciz yapılmasını talep etti.

Haciz işlemine geçildi

Haciz işleminde şu mallara el kondu:

-Bir adet 350 lira değerinde bilgisayar monitörü

-Değeri bilirkişi tarafından tespit edilecek X-ray cihazı

-2 bin lira tutarında bilgisayar ekranı ile bilgisayar kasası; klavye ve mouse

-Bir adet 400 lira tutarında yazıcı

-İki tane 4 bin lira bedelinde 110 ekran televizyon

-Bir adet 120 ekran, 4 bin 500 lira değerinde televizyon

-Tutarı bilirkişi tarafından belirlenecek ahşap bir piyano

-Ederi bilirkişilerce belirlenecek bir adet regülatör

-8 bin lira tutarında fotokopi makinası

-Bin 500 lira tutarında bir tane dizüstü bilgisayar

-4 bin liralık iki bilgisayar

-İki adet server kabini içerisinde bir monitör ile üç adet muhtelif server kasası

Hakkında dava bulunuyor

Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Raci Şaşmaz hakkında İstanbul’un Fikirtepe Mahallesi’deki 131 kentsel dönüşüm mağdurunun şikayeti üzerine açılan bir dava da bulunuyor. Şaşmaz bu davada 13 kişiyle birlikte ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan hakim karşısına çıkacak.