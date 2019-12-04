Kulis ve iddia: Davutoğlu geriye sayıma başladı; partisinin adı ‘Bizim Parti’ olacak

Eski Başbakan ve Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı parti için geriye sayımın başladığı, bizzat Davutoğlu ekibi kurmayları tarafından ifade edilirken, sosyal medyada yer alan paylaşımlarda, kurulacak partinin adının ‘Bizim Parti’ olacağı iddia edildi. Ayrıca, emekliliğini isteyen Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım ile 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde hayatını kaybeden AKP kurumsal kimliğinin tasarımcısı reklamcı Erol Olçok’un eşi Nihal Olçok’un da Davutoğlu’nun partisine katıldığı öne sürüldü.

Davutoğlu ekibi kurmaylarından, eski AKP milletvekili Selçuk Özdağ, Twitter hesabından, ”Evet, çoğu gitti azı kaldı… Veee geri sayım başladı” paylaşımında bulundu. Özdağ ayrıca Viyana Büyükelçisi Yardım ile Nihal Olçok’un partiye katılımı ile ilgili sosyal medya paylaşımlarını retweet’ledi.

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Ne demiştik;”Vur kazmayı dağa Ferhat,çoğu gitti azı kaldı.”Evet,çoğu gitti azı kaldı…Veee geri sayım başladı. — Selçuk ÖZDAĞ (@selcukozdag) December 4, 2019

Öte yandan AKP İstanbul İl Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı Yücel Yıldızhan da AKP’den istifa ettiğini Twitter’dan duyururken, Yıldızhan’ın Davutoğlu ekibine katılacağı belirtildi.

Parti ismi ve logo alternatifleri beşe indirildi

Davutoğlu’na yakın çizgide yayın yapan enpolitik.com ise partinin 10 gün içinde resmen açıklanacağını bildirirken, partinin ismi ve logo konusundaki alternatiflerin beşe indirildiğini duyurdu. Site, önümüzdeki günlerde isim ve logo konusunda son bir görüşme yapılarak karar verileceğini de belirtti.

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Etyen Mahçupyan ve Hakan Albayrak gibi isimlerin de partinin kurucular kurulunda yer alacağı bildirilirken, parti evraklarının 15 Aralık’tan sonra İçişleri Bakanlığı’na verileceği kaydedildi.

enpolitik.com’da yer alan bilgilere göre, kurucular kurulunun yaklaşık dörtte biri kadın. Ayrıca yaşları 20 ile 30 arasında yaklaşık 20 gencin de kurulda yer aldığı belirtiliyor. Kurucular Kurulu’na 10 ismin daha ekleneceği ve sayının 100’ü geçeceği de verilen bilgiler arasında.

Sitede yer alan bir başka bilgide ise Davutoğlu ve ekibinin malvarlıklarını açıklayarak siyasete gireceği, bütün kurucular kurulunun da malvarlıklarını açıklayacağı ifade edildi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 13 Eylül’de kurucusu olduğu AKP’den istifa ettiğini açıklamıştı.