Kulis: Erdoğan seçimlere kadar OHAL’in devam edeceğinin sinyalini verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na OHAL’in Kasım 2018 seçimlerine kadar süreceğinin mesajını verdiği öne sürüldü.

Erdoğan ve Karamollaoğlu, iki gün önce AKP genel merkezinde görüşmüştü.

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Cumhuriyet’ten Erdem Gül’ün haberine göre görüşmede SP lideri OHAL ve KHK’ları gündeme getirdi.

Karamollaoğlu şunları Erdoğan’a söyledi: “OHAL artık olağanlaştırılıyor. Sanki OHAL hiç kalkmayacakmış gibi bir yaklaşım var. Ancak bir an önce OHAL’i kaldırarak normal, olağan hale geçmeliyiz. Türkiye seçimlere asla OHAL ile gitmemeli.”

Erdoğan’ın ise görüşme boyunca Karamollaoğlu’nun ifade ettiği görüşlerden yalnızca OHAL’le ilgili olana itiraz ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanının “İhtiyaç var” diyerek OHAL’in devam edeceğinin mesajını verdiği kaydedildi.

SP çevrelerinde Erdoğan’ın bu sözlerinden seçime kadar OHAL’in devam edeceği hatta seçimlere de OHAL altında gidilebileceği izlenimi oluştu.

OHAL darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016’da ilan edilmiş ve şimdiye dek altı kere uzatılmıştı.

İttifak ve seçim gündemde

Görüşmede Erdoğan, MHP ile oluşturdukları ittifakı kastederek “Millet için, İslam dünyası için birlikte olmalıyız” diyerek SP’ye de davette bulundu. Ancak Karamollaoğlu AKP-MHP ittifakına uzak olduğunun mesajını verdi.

Görüşmede Erdoğan, özellikle SP’nin milli görüşçü niteliğini ima ederek dar anlamda bir ittifak değil daha anlamlı bir birliktelik düşündüğünü de ifade etti. Erdoğan’ın bu ifadesi SP çevrelerinde geçmişte Numan Kurtulmuş ve Süleyman Soylu’nun katılımlarında olduğu gibi “Bize ‘Partinizi kapatın gelin’ mi demek istedi” sorularına yol açtı.

Görüşme sonrası SP’de cumhurbaşkanı seçimlerinde AKP-MHP ittifakında yer almama, seçimin ilk turunda mutlaka partinin kendi adayını çıkarması görüşü ağırlık kazandı. Karamollaoğlu, seçimin ikinci turu için ise 16 Nisan referandumunda ‘Hayır’ blokunu oluşturan partilerle görüşmeleri sürdürecek.