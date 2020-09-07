Kronik hastaların süresi dolan reçete ve raporları geçerli olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Normalleşme sürecinde de kronik hastalarımızın 1 Ocak itibariyle süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Reuters

Selçuk’un yazılı açıklamasında Covid-19’la mücadelede ‘Sosyal Güvenlik Kurumu Tedbirleri’ kapsamında, ‘normalleşme’ sürecinde de kronik hastaların 1 Ocak itibariyle süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin ikinci duyuruya kadar geçerli olacağı belirtildi.

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Açıklamada, uygulamayla hastaların yeniden reçete düzenletmelerine gerek kalmayacağı ifade edildi.