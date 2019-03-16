KONDA: Son 10 yılda ‘dindar muhafazakar’ gençlerin oranı yarıya düştü

KONDA’nın yayınladığı araştırmaya göre son 10 yılda kendisini ‘dindar muhafazakar’ olarak nitelendiren gençlerin oranı yüzde 28’den 15’e geriledi.

Türkiye’de 15-29 yaş arası gençlerin hayata bakışlarında ve yaşam şekillerinde son 10 yılda neler değiştiğine dair hazırlanan araştırmada 15 yaş üstü nüfus ile 15-29 yaş arası gençleri, aynı zamanda 2008’de 15-29 yaş arası olanları bugün 25-39 yaş arasında olanlar da karşılaştırıldı.

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Raporda şu sonuçlar yer aldı:

-Gençler ülke geneline kıyasla çok daha eğitimli, çok daha modern, internetle çok daha ilişkili ve kültürel olarak çok daha aktif.

-Gençlerin inanç seviyesi ve örtünme oranları da ülke geneline göre daha düşük.

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-Bekar olan gençlerin oranı 10 yıl içinde yüzde 60’tan yüzde 75’e çıktı. Evlilerin oranı ise yüzde 39’dan 19’a düştü.

-Gazete okuyan gençlerin oranı ise yüzde 72’den yüzde 22’ye düştü.

-Çalışmayan gençlerin oranı öğrencilerde yüzde 22 iken, 2018’de yüzde yüzde 41 oldu. Ev kadınlarında ise bu oran yüzde 25’ten yüzde 13’e düştü.

-2008’de hayat tarzını ‘modern‘ olarak tanımlayanların oranı yüzde 34 iken bu oran 2018’de yüzde 43’e yükseldi.

-‘Gerektiğinde siyasi partiler kapatılmalıdır‘ diyenlerin oranı yüzde 54’ten yüzde 40’a, ‘Gerektiğinde asker yönetimi ele almalıdır‘ diyenlerin oranı ise yüzde 51’den yüzde 22’ye düştü.

-‘Düzenli olarak oruç tutarım‘ diyenlerin oranı yüzde 74’ten yüzde 58’e, ‘Düzenli olarak namaz kılarım‘ diyenlerin oranı da yüzde 27’den yüzde 24’e düştü.