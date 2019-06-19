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Yaramazlara biraz batar!

KONDA: İmamoğlu yüzde 54, Yıldırım 45

KONDA anketine göre İstanbul seçiminde CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 49, AKP adayı Binali Yıldırım yüzde 40,9 oy alacak.

Yüzde 9.4 kararsız veya oy kullanmayacak seçmen orantılı bir şekilde dağıtıldığında ise İmamoğlu yüzde 54, Yıldırım yüzde 45 oy oranına ulaşacak.

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Araştırmaya göre 31 Mart’a oranla kararsız seçmen sayısı yarı yarıya azaldı.

Konda’nın açıklamasına göre;

Araştırma kapsamında, İstanbul’da 157 mahallede 3 bin 498 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşüldü.

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Her bir mahallede gerçekleştirilen 24 anket için yaş ve cinsiyet kotası uygulandı.

Örneklem, ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) verilerine dayalı mahallelerin nüfus büyüklükleri ve eğitim seviyeleri verileri ile 1 Kasım 2015 Genel Seçim mahalle sonuçları katmanlandırılarak hazırlandı.

Araştırma, İstanbul’un 18 yaş üstü yetişkin nüfusunu temsil eden deneklerin saha çalışmasının yapıldığı günlerdeki İstanbul belediye başkanlığı tercihlerini yansıtıyor.

Araştırmanın bulgularının hata payı, yüzde 95 güven aralığında +/- 1.8, yüzde 99 güven aralığında +/- 2.4

Yerel seçimler sürecinde adayların belli olduğu ocak ayından bu yana yapılan araştırmaların bulgularının seyri, 31 Mart seçimlerindeki İBB Başkanlık oy dağılımıyla beraber aşağıdaki grafikte:

* 31 Mart seçimlerinde sandığa gitmeyenlerin ve geçersiz oyların toplam oranıdır. Partilerin oy oranları resmi sonuçların seçime katılmayan seçmenler de dâhil edilerek yeniden hesaplanmasıyla elde edilmiştir.

REMRES Araştırma: İmamoğlu 2.5 puan önde

MAK anketi: Ortak yayın sonrası İmamoğlu yüzde 44, Yıldırım yüzde 42.5

Reuters: AKP’nin yaptırdığı son ankette İmamoğlu üç puan önde

Konsensus Araştırma: Seçmenin yüzde 59’u seçim iptalini yanlış buluyor

A&G Araştırma: YSK iptal kararıyla kızgın demiri AKP’nin kucağına bıraktı

Optimar’dan sonra MAK: İmamoğlu iki puan önde

Optimar anketi: İmamoğlu yüzde 52

Araştırma şirketlerine göre seçmenini sandığa götüren aday seçimi kazanır

MAK Danışmanlık: Seçmenin yüzde 16-17’si tercih değiştiriyor, çoğu AKP’li

İlk anket geldi: Konsensus’a göre İmamoğlu 2 puan önde


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