KONDA: İmamoğlu yüzde 54, Yıldırım 45

KONDA anketine göre İstanbul seçiminde CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 49, AKP adayı Binali Yıldırım yüzde 40,9 oy alacak.

Yüzde 9.4 kararsız veya oy kullanmayacak seçmen orantılı bir şekilde dağıtıldığında ise İmamoğlu yüzde 54, Yıldırım yüzde 45 oy oranına ulaşacak.

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Araştırmaya göre 31 Mart’a oranla kararsız seçmen sayısı yarı yarıya azaldı.

Konda’nın açıklamasına göre;

Araştırma kapsamında, İstanbul’da 157 mahallede 3 bin 498 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşüldü.

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Her bir mahallede gerçekleştirilen 24 anket için yaş ve cinsiyet kotası uygulandı.

Örneklem, ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) verilerine dayalı mahallelerin nüfus büyüklükleri ve eğitim seviyeleri verileri ile 1 Kasım 2015 Genel Seçim mahalle sonuçları katmanlandırılarak hazırlandı.

Araştırma, İstanbul’un 18 yaş üstü yetişkin nüfusunu temsil eden deneklerin saha çalışmasının yapıldığı günlerdeki İstanbul belediye başkanlığı tercihlerini yansıtıyor.

Araştırmanın bulgularının hata payı, yüzde 95 güven aralığında +/- 1.8, yüzde 99 güven aralığında +/- 2.4

Yerel seçimler sürecinde adayların belli olduğu ocak ayından bu yana yapılan araştırmaların bulgularının seyri, 31 Mart seçimlerindeki İBB Başkanlık oy dağılımıyla beraber aşağıdaki grafikte:



* 31 Mart seçimlerinde sandığa gitmeyenlerin ve geçersiz oyların toplam oranıdır. Partilerin oy oranları resmi sonuçların seçime katılmayan seçmenler de dâhil edilerek yeniden hesaplanmasıyla elde edilmiştir.



