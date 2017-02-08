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Yaramazlara biraz batar!

Komedyen Cem Yılmaz ‘akademisyen kıyımı’na sessiz kalmadı: Üzgünüm, çok yazık

 

Dün gece çıkartılan 686 no’lu KHK’yla 330 akademisyenin meslekten ihraç edilmesi karşısında komedyen Cem Yılmaz da sessiz kalmadı.

686 sayılı KHK’yla 115’i Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nden Türkiye’nin en köklü üniversitelerinde görev yapan tam 330 akademisyen meslekten ihraç edilmişti.

Resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Yılmaz, “Memleketin kıymetli birçok fakültesinde öğretim görevlisi kalmaması pahasına yapılan ihraçlar, pek bir adaletsiz! Üzgünüm… Çok yazık…” dedi.

Başarılı komedyen, akademisyenlerin yerden yere vurulup alaya alındığını da belirtti: ’Okumuş insan’ bir komedi filminde bile olmaz şekilde alaya alınıp yerden yere vurularak memleketimize bir fayda çıkacağını sanmak ayıptır.”

Paylaştığı bu iki tweet’in ardından gelen tepkiler üzerine ise Yılmaz şunları yazdı: “Sevgili trol kardeşim, senin benin sucu bucu yapmaya kabiliyetin yetmez! İşine ekmeğine bak ! Memleket sevgisini senden öğrenecek değiliz.”

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