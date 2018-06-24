Kocaeli’nde sandık müşahitleri birbirine girdi: Kavgayı polis ayırdı

Sandıkların açılmasıyla birlikte Türkiye’nin çeşitli yerlerinden usulsüzlük ve kavga dövüş haberleri de gelmeye başladı.

– Sosyal medyada Özgür Suriye Ordusu militanlarına oy kullandırıldığı iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Hatay Valiliği, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Zeytindalı Operasyonu kapsamında Afrin bölgesinde halen görev icra eden Özel Harekat polislerinin oy kullanmaları için Hatay İl Seçim Kurulu tarafından Aşağıokçular İlkokulu 10 gün önceden belirlenmiştir. Bu husus ile ilgili olarak Aşağıokçular Mahalle Muhtarına aynı tarihte bilgi verilmiştir. İl Seçim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda Özel Harekat personeli Aşağıokçular İlkokuluna gelerek görev belgeleri ve seçmen kartlarını ibraz etmek suretiyle oylarını kullanmaya başlamıştır. Dolayısıyla sosyal medyada gündeme getirilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Konu ile ilgili olarak gerekli inceleme başlatılmıştır.”

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– CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger Twitter’dan paylaştığı mesajda “Oy kullandığım sandıkta AKP kat görevlisi oy kullanma kabinin yanında duruyordu ,oradan uzaklaşması gerektiğini söyleyip çıkardık. Birazdan avaneleri ile beraber gelince arbede çıktı. Bunlar rantlarının gideceğini anladılar. Çirkeflik bizi yıldırmaz ama bilin ki gidiyorsunuz” dedi.

10 yabancı hakkında yasal işlem

– AA’nın haberine göre Ağrı’da üç Fransız, Şırnak’ta üç Alman, Batman’da bir ve Diyarbakır’da üç İtalyan olmak üzere 10 yabancı uyruklu kişi hakkında seçimlere müdahale girişiminde bulundukları gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.

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Söz konusu kişilerin seçimlere ilişkin akreditasyonlarının bulunmadığı ve AGİT gözlemcisi olmadıkları halde kendilerini yabancı gözlemci olarak tanıttığı tespit edildi.

Gölcük’te kavga

– Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, sandık müşahitleri arasında çıkan kavga polis müdahalesiyle sona erdi.

Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu’nda sandık müşahitleri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında müşahitlerden biri, diğerine yumruk atmaya çalıştı.

Araya giren polisler ve görevliler tarafları uzaklaştırdı. Bu sırada araya girenler, tarafları telkinde bulundu. Sakinleştirilen taraflar, görevine devam etti.