Kocaeli Üniversitesi’nde ‘KHK ihracı’ protestosu: 10 öğrenci gözaltına alındı

Kocaeli Üniversitesi’nde kanun hükmünde kararnameyle meslekten ihraç edilen akademisyenlere destek eyleminde 10 öğrenci gözaltına alındı.
Üniversitenin Anıtpark kampusundaki eyleme öğrencilerle beraber bazı akademisyenler de katıldı. Öğrenciler ‘Hayır susturulamaz, üniversite teslim olmaz’ yazılı pankart açıp basın açıklaması yapmak istedi.
Polis, açıklamaya izin vermeyeceğini belirtip öğrencilerin dağılmasını istedi. Öğrencilerin dağılmaması üzerine polis TOMA’dan su sıktı. Ardından da 10 öğrenciyi gözaltına aldı.